Aslı Baykal'dan CHP'ye salvolar! Seçim sonuçları memnun etmedi

01 Nisan 2024 12:44 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:40

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'nin birinci parti olarak çıktığı 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin elde ettiği başarıya rağmen sonuçlardan memnun olmayan Aslı Baykal, CHP'yi beğenmeyenlerin hala çok sayıda olduğunu söyleyip genel seçimler için uyarıda bulundu.

Aslı Baykal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Seçim sonuçlarına göre CHP yükseldi, AK Parti düştü ama 2 partinin de bir sıkımlık canları var. Adaya göre hızla oy kaybedip kazanabiliyorlar. Beğenilen eski başkanlar oyu artırdı.

CHP DEM ile ittifak yaptı ama Afyon'da DEM'e kapım kapalı diyen ve CHP yönetiminin eleştirdiği CHP adayı seçimi aldı.

CHP YÖNETİMİNE GENEL SEÇİM UYARISI

İzmir gibi bir ilde CHP oy kaybetti. Antalya Kumluca'da CHP çok sevilen adayı mahkemeye verdiği için, o adayın desteklediği Demokrat Parti adayı seçimi aldı.

Yeniden Refah AK Parti'yi beğenmeyenlere kapı oldu. CHP'de yöneticilerin elleri ile büyüttüğü herkesin dönüp kendisini destekleyenleri koltuğundan indirmesinden ders almayan AK Parti; genel seçimde Yeniden Refah ile ittifak yaparak buna zemin sağladı.

CHP'yi beğenmeyenler hala çok sayıda. CHP toparlanmazsa genel seçimde umduğunu bulamaz."