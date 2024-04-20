Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğrafına hakaret eden DEM'li gözaltında
Son dakika haberi: Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında Atatürk ve Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
GÖZALTINA ALINDI
Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüphelinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.
BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamaları yaptı:
"Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır."