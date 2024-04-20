Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğrafına hakaret eden DEM'li gözaltında

20 Nisan 2024 17:26 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 17:37

DEM'lilerden Atatürk ve Erdoğan'a çirkin hakaret! Bakanlık harekete geçti

DEM'lilerden Atatürk ve Erdoğan'a çirkin hakaret! Bakanlık harekete geçti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında Atatürk ve Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüphelinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamaları yaptı:

"Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır."