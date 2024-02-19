Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da: Resmi törenle karşılandı

19 Şubat 2024 15:24 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 15:26

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 Şubat'taki seçim zaferin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. İlk olarak Anıtkabir'e giden Aliyev, daha sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşılandı.

ALİYEV, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'NE NE YAZ?

Öte yandan Aliyev, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türk dünyasının büyük evladı, yetenekli komutan ve dahi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını en içten saygı ve ihtiramla anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yüz yıl önce en muhteşem eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla adını dünya tarihinin sayfalarına ve halkının kalbine altın harflerle edebi olarak kazımıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu devletin bugünkü gelişim seviyesini, refahını, kudretini ve küresel alemdeki nüfuzunu görmekten kardeş Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı olarak hususi gurur duyuyorum.

"AZERBAYCAN KALKININ KALBİNDE DAİMA YAŞAYACAKSIN"

Halklarımızın en büyük serveti olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşlik, birlik ve dayanışmasını korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik müttefikliğimizi her yönlü geliştirmek ve pekiştirmek, iki ülkenin önünde duran en ali görevdir. Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinci, kederini kendi kederi bilen büyük şahsiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, Azerbaycan halkının kalbinde daima yaşayacaktır. Ruhu şad olsun!"