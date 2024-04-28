Bakan Fidan AB Yüksek Temsilcisi ile görüştü

28 Nisan 2024 20:50 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 20:51

Nahçıvan’da mühimmat patladı: Ölüler var!

Nahçıvan’da mühimmat patladı: Ölüler var!

Bakan Fidan Filistin başbakanı Mustafa ile görüştü

Bakan Fidan Filistin başbakanı Mustafa ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da temaslarına devam ediyor.

BORELL İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.