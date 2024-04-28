28 Nisan 2024 20:50 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 20:51
Bakan Fidan AB Yüksek Temsilcisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile bir araya geldi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da temaslarına devam ediyor.
BORELL İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı