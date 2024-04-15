15 Nisan 2024 19:40 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 19:45
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı Bass ile görüşme gerçekleştirdi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile görüştü.
YARIN DA TEMASLAR DA BULUNACAK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass'ı kabul etti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bass, bugün ve yarın çeşitli temaslarda bulunacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı