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15 Nisan 2024 19:40 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 19:45

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı Bass ile görüşme gerçekleştirdi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile görüştü.

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ile görüştü - 1. Resim

YARIN DA TEMASLAR DA BULUNACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass'ı kabul etti.

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ile görüştü - 2. Resim

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bass, bugün ve yarın çeşitli temaslarda bulunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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