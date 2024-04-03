Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

03 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:44

Hakan Fidan: Türkiye olarak her sahada her masa varız

Hakan Fidan: Türkiye olarak her sahada her masa varız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron'la bir araya gelerek, Gazze, Ukrayna ve savunma sanayisinde işbirliği gibi konuları ele aldı.

Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'la görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre ikili, görüşmede Gazze’deki son gelişmeleri ele aldı.

İnsani yardım ulaştırılması konusunda atılabilecek adımlara değinen bakanlar, devam eden müzakerelerde gelinen noktayı değerlendirdi.

FİLİSTİN KONUSU

Fidan, mevkidaşına Türkiye'nin Filistin devletinin tanınmasının önemi konusundaki görüşlerini aktardı. Bakanlar ayrıca, Ukrayna’daki savaşla ilgili son durumu ele aldı ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği konularını görüştü.

Fidan ve Cameron, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan iki müttefik olarak NATO gündeminde yer alan konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu.