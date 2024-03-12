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12 Mart 2024 23:59 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:00

Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüşme gerçekleştirdi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomasi trafiği devam ediyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

GAZZE MASADA

Görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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