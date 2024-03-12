Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

12 Mart 2024 23:59 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomasi trafiği devam ediyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

GAZZE MASADA

Görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler üzerine fikir alışverişi yapıldı.