12 Mart 2024 23:59 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:00
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüşme gerçekleştirdi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomasi trafiği devam ediyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
GAZZE MASADA
Görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler üzerine fikir alışverişi yapıldı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr