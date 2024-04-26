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26 Nisan 2024 11:44 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:55

Bakan Güler KKTC'yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gitti. Bakan Güler ziyaretinde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de görüşme gerçekleştirdi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye'den Yavru Vatan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kuvvet komutanlarıyla birlikte KKTC'ye gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile KKTC'ye gitti.

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Bakan Güler, Ercan Havalimanı'nda KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Bakan Güler KKTC'yi ziyaret etti - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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