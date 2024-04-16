Komuta kademesiyle kritik toplantı! Bakan Güler komutanlara talimat verdi

16 Nisan 2024 13:32 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 13:54

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, sınır ötesindeki birlik komutanları ve bakan yardımcılarının katılımıyla telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Kritik toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, bakan yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile sınır ötesindeki birlik komutanları katıldı.

TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK KONUMUNA VURGU

Toplantıda devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve birtakım talimatlar veren Yaşar Güler, konumu itibarıyla önemli ve kritik bir coğrafyada yer alan Türkiye'nin, köklü ve stratejik yaklaşımının bir yansıması olarak uluslararası güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sağladığını belirtti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın hassasiyetlerini dikkate alan stratejik yaklaşımı, her platformda önemli bir farklılık olarak kendini gösterdiğini bildiren Güler şöyle konuştu:

"ÜLKEMİZ VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR"

"Ülkemiz, bölgemizde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve yatıştırılmasında gerek ilgili ülkeler gerekse uluslararası platformlarda vazgeçilmez ve etkin bir aktördür. Bu kapsamda, çevremizdeki kritik gelişmeler karşısında sergilediğimiz profesyonel, teknik ve kontrollü duruş, sorunların kalıcı çözümüne ilişkin rasyonel ve kabul edilebilir adımlar atmamızı sağlamaktadır. Nitekim uluslararası düzlemde üstlendiğimiz inisiyatifler ve icra ettiğimiz faaliyetler, muhataplarımızca ikili ve çok taraflı temas ve görüşmelerde de kabul edilmektedir."

TSK'nın devletin ilgili kurumlarıyla koordineli biçimde, komşuları ve müttefikleriyle iyi niyet ilişkileri çerçevesinde hareket etmeyi sürdüreceğini söyleyen Bakan Güler, "Başta yakın coğrafyamız olmak üzere küresel güvenlik, barış ve huzurun tesisine yönelik çabalarımıza artan bir gayretle devam edeceğiz" dedi.