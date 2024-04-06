Bakan Özhaseki'den seçim değerlendirmesi: Vatandaş bu sefer ihtar çekti 

06 Nisan 2024 18:07 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:08

Yerel seçimlerde ikinci parti konumuna düşen AK Parti'de değerlendirme sürecine girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'radikal' kararlar alınacağının mesajlarını verirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki'den özeleştiri geldi.

"VATANDAŞIMIZ İHTAR ÇEKTİ"

Kayseri'de Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışında konuşan Bakan Özhaseki, "Bizim misyonumuzun 30'uncu senesi. Kolay değil, dile kolay. Çok şükür hizmet dolu bir ömür geçti. Bu sefer vatandaş biraz ihtar etti. 'Bak dedi, aklınızı başınıza alın. Size de ufak bir ihtarımız var' dedi. Onu da herkes almıştır herhalde. Ben de dahil, başkanlarımız da almıştır. Ama, daha çok hizmet ederek devam edeceğiz. Herkesin duasını almaya gayret edeceğiz" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında da bilgiler veren Özhaseki, "Bu depremlerden tam 18 tane ilimiz etkilendi. 14 milyon insan da zarar gördü. 53 bin 500 kardeşimizi toprağa verdik. Maddi hasar 100 milyar doların üzerinde. Naçizane o bölgeleri ayağa kaldırmaya uğraşıyorum. Her bir köşede gayretimiz var. Şu anda bizim Bakanlık olarak binden fazla şantiyemiz var. 300 bin civarında konutun yapımı devam ediyor. 4 bin 333 köyde de çelikten ev yapıyoruz.

"EVLERİ TESLİM ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Allah devletimize zeval vermesin. Orada, 110 bin kişilik bir ordu çalışıyor. Evleri bitiriyoruz, teslim ediyoruz. Yenilerini yapıyoruz. Zaten yarın bir gün yine o taraflara gidip devam edeceğim. İnşallah oradaki depremzede kardeşlerimiz evleri yıkılanlar, yuvalarına oturuncaya kadar yıl boyu devam ediyor." diye konuştu.