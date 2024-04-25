Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama 

25 Nisan 2024 22:09 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 22:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'den açıklama geldi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti ile ilgili gelen soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" diyerek cevap verdi.

Kulislerde 9 Mayıs'ta ABD'de planlanan bir ziyaretin olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bir araya geleceği iddia edilmişti.

NATO ZİRVESİNDE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la uluslararası zirvelerde görüşmeler gerçekleştirmiş, son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir araya gelmişlerdi.