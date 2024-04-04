Bir seçim yenileme kararı daha! CHP ile AK Parti arasında 4 oy fark vardı

04 Nisan 2024 09:05 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 09:18

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından sonuçlara itiraz süreci sürerken bir bölgede daha seçim tekrar kararı alındı. Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçimler tekrarlanacak.

Beldede CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 471 oy, AK Parti’nin adayı Ali Aydın ise 467 oy alırken, DEM Parti adayı Orhan Çelebi ise 274 oyda kalmıştı.

"20 SEÇMENE PUSULA VERİLMEDİ" İDDİASI

Burun buruna noktalanan seçimin ardından AK Parti, Örs Mahallesi’nde kurulan sandıkta yaklaşık 20 seçmene sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediği ve bunun da seçim sonucunu değiştirebileceğine ilişkin İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesiyle başvurdu.

GEÇEN SEÇİMDE KAYYIMA DEVROLMUŞTU

Başvuruyu görüşen Kurul, beldedeki seçimlerin yenilenmesine hükmetti. Buna göre Akpazar’daki seçim, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Akpazar Belediyesini 2019 seçimlerinde HDP’nin adayı Orhan Çelebi kazanmış ancak belediyeye daha sonra kayyım atanmıştı.