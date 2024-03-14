Böyle seçim anketi görülmedi! Önce oyun havasıyla dikkat çekiyor ardından soruyor

14 Mart 2024 18:10 - Güncelleme : 14 Mart 2024 18:11

31 Mart Yerel Seçim tarihi yaklaştıkça anketler peş peşe yapılmaya devam ediyor. Safranbolu'da bir firma seçim anketini geliştirdikleri robot sayesinde yapıyor.

Metarobot isimli insansi robot Karabük TEKNOKENT’te kurulan META DATA Bilişim Sistemleri Limited Şirketinin insansı ile geliştirildi. İnsanlarla rahatlıkla iletişim kurabilen robot çevresinde yoğun ilgi gördü.

Karabük Üniversitesi’nde görevli Prof.Dr. Muharrem Düğenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Burada yenilikçi yöntemlerle, robotlarla kamuoyu anketi yapmak, çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti, toplum algısı, ölçümleri yapmak üzerine bir çalışma yaptık. Aralık ayında çalışmaları başlattık. Şubat ayı itibariyle fiili firmamızı kurduk. Robot için anketlerde kullanılmak üzere İstanbul'dan bir robot kiraladık. Bu kiraladığımız robotu daha sonradan çeşitli etkinliklerde kullandık” dedi.

“Bu tür robotlar insansı robotlar” diyen Düğenci, “95 santim yüksekliğinde bir insansı robot. Hazır videolar oynatabiliyor. Sunumlar yapıyor. Üzerine dokunduğunuz zaman cevap verebiliyor. Görüntü işleme, ses işleme kabiliyetleri var. Biz şu anda halihazır üzerindeki mevcut uygulamalarla ilgili çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Robotla daha öncesinde belediye başkan aday adayları için çalışma yaptıklarını ifade eden Düğenci, “İlk olarak biz Safranbolu seçimleri için AK Parti’nin 8 aday adayı için bir çalışma yaptık. Şuanda da normal sahada birebir yüz yüze sekiz anketörle 31 Mart için belediye başkanlarına yönelik çalışma yapıyoruz. 1-2 gün daha sürecek ve tamamlanacak” diye konuştu.