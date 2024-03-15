Bülent Kerimoğlu'ndan Ahmet Özer'e: Dağdan geldi bağdakini kovuyor

15 Mart 2024 21:45 - Güncelleme : 15 Mart 2024 21:51

TGRT Haber canlı yayınında Ahmet Özer'in kendisi hakkındaki sözlerine tepki gösteren Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Özer'in parti kimliğiyle uyuşmayan sözleri olduğunu söyledi.

"DAĞDAN GELDİ BAĞDAKİNİ KOVUYOR"

Kerimoğlu şunları kaydetti:

"Dağdan geldi bağdakini kovuyor. (Ahmet Özer'in sözleri üzerine) Bunu disipline verin diyemez. Belki kendisinin örnek aldığı siyasetçiler vardı ondan demiş olabilir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ne için disipline verileceğim? CHP kültürü olmayan birisi. Esenyurt'ta seçmende kırgınlık var. Mevcutta kıymetli belediye başkanımız Kemal Bey var. 5 yılda başarılı işler yapıldı. Sonra Tokatlı eski ilçe başkanımız aday yapıldı sonra aday geri çekildi. Esenyurt'a gittim. Hekimlik yaptım. Edindiğim izlenimleri söylüyorum. DEM Parti'sinde siyaset yapan siyasilere saygım var. Terörle arasına mesafe koyan herkes değerlidir. Oy veren tanıdıklarım da var. Fakat DEM Partili olduğu bilinen yazdıklarıyla CHP kurucu değerleriyle uyuşmayan birisinin aday olmasını eleştirdim. Bu ülkede 5-6 milyon oy alan legal saygın bir siyasi partidir. DEM Parti siyasetinde yol gösterici bir ismin adaylığıyla ilgili edindiğim izlenimi paylaştım.15 aday adayından ne için birisi aday yapılmadı eleştirisiyle karşılaştım.

Ahmet Özer kazanırsa kayyum atanır mı bilmiyorum. Yasal zeminde görevini yaparsa atanmaz. Esenyurt zor bir ilçe. Hızla kentleşen ve sorunları had safhada olan bir ilçe. Kemal Deniz Bozkurt çok uğraşı verdi 5 yıl daha emek vererek bu sorunları aşabilirdi. Belki de kayyum adanmaması için AK Parti'den siyaset yapar. Kayyum atanacağı endişesi var ise ben bilmiyorum. Niyet de okuyamam, seçilip seçilemeyeceğini de bilmiyorum. Kars-Ardahan ve Türkmen alevi seçmenlerin kırgın olduğunu söylüyorum."