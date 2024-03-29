CANLI / Ankara'da oy sayımı başladı: İlk sonuçlar...
Türkiye31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'da sonuçlar belli oluyor. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar ve Şereflikoçhisar'da seçim sonuçları haberimizde...
31.03.2024 17:00
Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy verme işleminin bitmesinin ardından sandıklar kapandı ve sayım işlemine geçildi. Seçim sonucunun merakla beklendiği Ankara'dan da ilk veriler gelmeye başladı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte seçim sonuçları anlık olarak tgrthaber.com.tr'de olacak. İşte Ankara'da seçim sonuçları...
31.03.2024 16:00
32 ilde oy verme işlemi sona erdi. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme sabah 07.00'de başlarken, saat 16.00'da tamamlandı.
ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI
- Mansur Yavaş (CHP): %0
- Turgut Altınok (Cumhur İttifakı): %0
- Cengiz Topel Yıldırım (İYİ Parti): %0
- Suat Kılıç (Yeniden Refah Partisi): %0
- Gültan Kışanak (DEM Parti): %0
İLÇE İLÇE ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI
ALTINDAĞ
- AK Parti (Veysel Tiryaki): %0
- CHP (Ramazan Değerli): %0
AKYURT
- Akyurt - AK Parti (Hilal Ayık): %0
- CHP (Filiz Geygel): %0
AYAŞ
- CHP (İzzet Demircioğlu): %0
- MHP (Mehmet Kirazdibi): %0
BALA
- AK Parti (Ahmet Buran): %0
- CHP (İsa Kaplan): %0
BEYPAZARI
- AK Parti (Tuncer Kaplan): %0
- CHP (Özer Kasap): %0
ÇANKAYA
- AK Parti (Duhan Kalkan): %0
- CHP (Hüseyin Can Güner): %0
ÇAMLIDERE
- AK Parti (Hazım Caner Can): %0
- CHP (Mehmet Cengiz): %0
ÇUBUK
- AK Parti (Baki Demirbaş): %0
- CHP (Can Kaderoğlu): %0
ELMADAĞ
- AK Parti (Eyyüp Tekiner): %0
- CHP (Adem Barış Aşkın): %0
ETİMESGUT
- CHP (Erdal Beşikçioğlu): %0
- MHP (Enver Demirel): %0
EVREN
- AK Parti (Hüsamettin Ünsal): %0
- CHP (Arif Güçlü): %0
GÖLBAŞI
- CHP (Yakup Odabaşı): %0
- MHP (Ramazan Şimşek): %0
GÜDÜL
- AK Parti (Muzaffer Yalçın): %0
- CHP (Mehmet Doğanay): %0
HAYMANA
- AK Parti (Özdemir Turgut): %0
- CHP (Levent Koç): %0
KALECİK
- CHP (Satılmış Karakoç): %0
- MHP (Erdal Dal): %0
KAHRAMANKAZAN
- AK Parti (Serhat Oğuz): %0
- CHP (Selim Çırpanoğlu): %0
KEÇİÖREN
- AK Parti (Zafer Çoktan): %0
- CHP (Mesut Özarslan): %0
KIZILCAHAMAM
- AK Parti (Süleyman Acar): %0
- CHP (Coşkun Ünal): %0
MAMAK
- AK Parti (Asım Balcı): %0
- CHP (Veli Gündüz Şahin): %0
NALLIHAN
- AK Parti (İsmail Öntaş): %0
- CHP (Ertunç Güngör): %0
PURSAKLAR
- AK Parti (Ertuğrul Çetin): %0
- CHP (Halil Tunçay): %0
POLATLI
- CHP (Mürsel Yıldızkaya): %0
- MHP (Levent Çağlancı): %0
SİNCAN
- AK Parti (Murat Ercan): %0
- CHP (Veysel Alkan): %0
ŞEREFLİKOÇHİSAR
- AK Parti (Memiş Çelik): %0
- CHP (Mustafa Koçak): %0
YENİMAHALLE
- AK Parti (Abdulkadir Aydoğan): %0
- CHP (Fethi Yaşar): %0
31.03.2024 12:06
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı. Burada kısa bir açıklama yapan Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere" dedi.
31.03.2024 12.00
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, oyunu Keçiören Karargahtepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlkokulu'nda 4382 numaralı sandıkta kullandı.
Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Altınok, basın mensuplarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti, milletin iradesine sahip çıkacaklarını ve saygı duyacaklarını söyledi.
Altınok, seçim sonucunu AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile takip edeceğini belirtti.