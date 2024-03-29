CANLI / Ankara'da oy sayımı başladı: İlk sonuçlar...

29 Mart 2024 16:19 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:16

31.03.2024 17:00

Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy verme işleminin bitmesinin ardından sandıklar kapandı ve sayım işlemine geçildi. Seçim sonucunun merakla beklendiği Ankara'dan da ilk veriler gelmeye başladı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte seçim sonuçları anlık olarak tgrthaber.com.tr'de olacak. İşte Ankara'da seçim sonuçları...

31.03.2024 16:00

32 ilde oy verme işlemi sona erdi. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme sabah 07.00'de başlarken, saat 16.00'da tamamlandı.

ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Mansur Yavaş (CHP): %0

Turgut Altınok (Cumhur İttifakı): %0

Cengiz Topel Yıldırım (İYİ Parti): %0

Suat Kılıç (Yeniden Refah Partisi): %0

Gültan Kışanak (DEM Parti): %0

İLÇE İLÇE ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

ALTINDAĞ

AK Parti (Veysel Tiryaki): %0

CHP (Ramazan Değerli): %0

AKYURT

Akyurt - AK Parti (Hilal Ayık): %0

CHP (Filiz Geygel): %0

AYAŞ

CHP (İzzet Demircioğlu): %0

MHP (Mehmet Kirazdibi): %0

BALA

AK Parti (Ahmet Buran): %0

CHP (İsa Kaplan): %0

BEYPAZARI

AK Parti (Tuncer Kaplan): %0

CHP (Özer Kasap): %0

ÇANKAYA

AK Parti (Duhan Kalkan): %0

CHP (Hüseyin Can Güner): %0

ÇAMLIDERE

AK Parti (Hazım Caner Can): %0

CHP (Mehmet Cengiz): %0

ÇUBUK

AK Parti (Baki Demirbaş): %0

CHP (Can Kaderoğlu): %0

ELMADAĞ

AK Parti (Eyyüp Tekiner): %0

CHP (Adem Barış Aşkın): %0

ETİMESGUT

CHP (Erdal Beşikçioğlu): %0

MHP (Enver Demirel): %0

EVREN

AK Parti (Hüsamettin Ünsal): %0

CHP (Arif Güçlü): %0

GÖLBAŞI

CHP (Yakup Odabaşı): %0

MHP (Ramazan Şimşek): %0

GÜDÜL

AK Parti (Muzaffer Yalçın): %0

CHP (Mehmet Doğanay): %0

HAYMANA

AK Parti (Özdemir Turgut): %0

CHP (Levent Koç): %0

KALECİK

CHP (Satılmış Karakoç): %0

MHP (Erdal Dal): %0

KAHRAMANKAZAN

AK Parti (Serhat Oğuz): %0

CHP (Selim Çırpanoğlu): %0

KEÇİÖREN

AK Parti (Zafer Çoktan): %0

CHP (Mesut Özarslan): %0

KIZILCAHAMAM

AK Parti (Süleyman Acar): %0

CHP (Coşkun Ünal): %0

MAMAK

AK Parti (Asım Balcı): %0

CHP (Veli Gündüz Şahin): %0

NALLIHAN

AK Parti (İsmail Öntaş): %0

CHP (Ertunç Güngör): %0

PURSAKLAR

AK Parti (Ertuğrul Çetin): %0

CHP (Halil Tunçay): %0

POLATLI

CHP (Mürsel Yıldızkaya): %0

MHP (Levent Çağlancı): %0

SİNCAN

AK Parti (Murat Ercan): %0

CHP (Veysel Alkan): %0

ŞEREFLİKOÇHİSAR

AK Parti (Memiş Çelik): %0

CHP (Mustafa Koçak): %0

YENİMAHALLE

AK Parti (Abdulkadir Aydoğan): %0

CHP (Fethi Yaşar): %0

31.03.2024 12:06

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı. Burada kısa bir açıklama yapan Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere" dedi.

31.03.2024 12.00

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, oyunu Keçiören Karargahtepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlkokulu'nda 4382 numaralı sandıkta kullandı.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Altınok, basın mensuplarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti, milletin iradesine sahip çıkacaklarını ve saygı duyacaklarını söyledi.

Altınok, seçim sonucunu AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile takip edeceğini belirtti.