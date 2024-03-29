CANLI / İstanbul'da oy sayımı başladı: İşte ilk sonuçlar...

29 Mart 2024 16:18 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:19

31.03.2024 17:16 SANDIKLAR KAPANI, KURUM VE İMAMOĞLU'NDAN MESAJ GELDİ

CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sandıkların kapanmasının ardından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu paylaşımında, "Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum da bir paylaşım yaptı. Kurum paylaşımında, Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

31.03.2024 17:00 İstanbul'da oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle bitti ve oy sayım işlemine başlandı. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte gelen ilk veriler anlık olarak tgrthaber.com.tr'de olacak...

31.03.2024 16:55 MURAT KURUM PARTİ BİNASINA GELDİ

İstanbul'da seçimin son bulmasına az bir süre kalırken, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. İBB Başkan Adayı Murat Kurum ise seçim sonuçlarını takip etmek için parti binasına geldi.

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI...

İSTANBUL / CHP (Ekrem İmamoğlu) %0 - Cumhur İttifakı (Murat Kurum) %0 - İYİ Parti (Buğra Kavuncu) %0 - DEM Parti (Meral Danış Beştaş) %0

İLÇE İLÇE İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

ADALAR

CHP (Ali Ercan Akpolat) %0

Cumhur İttifakı (Uğur Sina Şen) %0

ARNAVUTKÖY

CHP(Tekin Aras) %0

Cumhur İttifakı (Mustafa Candaroğlu) %0

ATAŞEHİR

CHP (Onursal Adıgüzel) %0

Cumhur İttifakı (Mustafa Naim Yağcı) %0

AVCILAR

CHP (Utku Caner Çaykara) %0

Cumhur İttifakı (Abdullah Küçükoğlu) %0

BAĞCILAR

CHP (Cem Kılıç) %0

Cumhur İttifakı (Abdullah Özdemir) %0

BAHÇELİEVLER

CHP (Emine Gülizar Emecan) %0

Cumhur İttifakı (Hakan Bahadır) %0

BAKIRKÖY

CHP (Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu) %0

Cumhur İttifakı (Ali Talip Özdemir) %0

BAŞAKŞEHİR

CHP (Mesut Öksüz) %0

Cumhur İttifakı (Yasin Kartoğlu) %0

BAYRAMPAŞA

CHP (Hasan Mutlu) %0

Cumhur İttifakı (İlknur Kovaş Bayraktar) %0

BEŞİKTAŞ

CHP (Rıza Akpolat) %0

Cumhur İttifakı (Serkan Toper) %0

BEYKOZ

CHP (Alaattin Köseler) %0

Cumhur İttifakı (Murat Aydın) %0

BEYLİKDÜZÜ

CHP (Mehmet Murat Çalık) %0

Cumhur İttifakı (Mustafa Günaydın) %0

BEYOĞLU

CHP (İnan Güney) %0

Cumhur İttifakı (Haydar Ali Yıldız) %0

BÜYÜKÇEKMECE

CHP (Hasan Akgün) %0

Cumhur İttifakı ( Recep Erol) %0

ÇATALCA

CHP (Erhan Güzel) %0

Cumhur İttifakı (Mesut Üner) %0

ÇEKMEKÖY

CHP (Orhan Çerkez) %0

Cumhur İttifakı (Ahmet Poyraz) %0

ESENLER

CHP (Hasan Dalkıran) %0

Cumhur İttifakı (Mehmet Tevfik Göksu) %0

ESENYURT

CHP (Ahmet Özer) %0

Cumhur İttifakı (Hamit Öncü) %0

EYÜPSULTAN

CHP (Mithat Bülent Özmen) %0

Cumhur İttifakı (Deniz Köken) %0

FATİH

CHP (Mahir Polat) %0

Cumhur İttifakı (Mehmet Ergün Turan) %0

GAZİOSMANPAŞA

CHP (Hakan Bahçetepe) %0

Cumhur İttifakı (Hasan Tahsin Usta) %0

GÜNGÖREN

CHP (Yüksel Yalçın) %0

Cumhur İttifakı (Bünyamin Demir) %0

KADIKÖY

CHP (Mesut Kösedağı) %0

Cumhur İttifakı (Veli Arslan) %0

TKP Fatih Mehmet Maçoğlu %0

KAĞITHANE

CHP (Tonguç Çoban) %0

Cumhur İttifakı (Mevlüt Öztekin) %0

KARTAL

CHP (Gökhan Yüksel) %0

Cumhur İttifakı (Hüseyin Karakaya) %0

KÜÇÜKÇEKMECE

CHP (Kemal Çebi) %0

Cumhur İttifakı (Aziz Yeniay) %0

MALTEPE

CHP (Esin Köymen) %0

Cumhur İttifakı (Kadem Ekşi) %0

PENDİK

CHP (Süleyman Tarık Balyalı) %0

Cumhur İttifakı (Ahmet Cin) %0

SANCAKTEPE

CHP (Alper Yeğin) %0

Cumhur İttifakı (Şeyma Döğücü) %0

SARIYER

CHP (Mustafa Oktay Aksu) %0

Cumhur İttifakı (Hüseyin Çoşkun) %0

SİLİVRİ

CHP (Bora Balcıoğlu) %0

Cumhur İttifakı (Volkan Yılmaz) %0

SULTANBEYLİ

CHP (Ayhan Koç) %0

Cumhur İttifakı (Ali tombaş) %0

SULTANGAZİ

CHP (Ferhat Epözdemir) %0

Cumhur İttifakı (Abdurrahman Dursun) %0

ŞİLE

CHP (Özgür Kabadayı) %0

Cumhur İttifakı (İlhan Ocaklı) %0

ŞİŞLİ

CHP (Resul Emrah Şahan) %0

Cumhur İttifakı (Gökhan Yüksel) %0

TUZLA

CHP (Eren Ali Bingöl) %0

Cumhur İttifakı (Şadi Yazıcı) %0

ÜMRANİYE

CHP (Aykut Erdoğdu) %0

Cumhur İttifakı (İsmet Yıldırım) %0

ÜSKÜDAR

CHP ( Sinem Dedetaş) %0

Cumhur İttifakı (Hilmi Türkmen) %0

ZEYTİNBURNU

CHP (Onur Soytürk) %0

Cumhur İttifakı (Ömer Arısoy) %0

31.03.2024 16.00 32 ilde oy verme işlemi sona erdi. İstanbul'da oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle bitecek ve oy sayım işlemi başlayacak.

31.03.2024 14:00 ERDOĞAN OYUNU KULLANDI, MESAJINI VERDİ: BU SEÇİM YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcı" diye konuştu.

31.03.2024 11:45 EKREM İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI, VERDİĞİ MESAJ DİKKAT ÇEKTİ

CHP'nin İstanbul'da yeniden aday gösterdiği mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ailesi ile gittiği okulda oyunu kullandı. İmamoğlu da oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, vatandaşlardan helallik istedi. Sandık güvenliğine de dikkat çeken İmamoğlu, "Oy demokrasilerde vatandaşların kutsal hakkıdır ve bu hakkın korunması da şarttır" ifadelerini kullandı.

31.03.2024 11:30 MURAT KURUM OYUNU KULLANDI

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkanı Murat Kurum eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum, oyunu kullanmak Kağıthane İmece İlkokulu'na gitti. Kurum burada oyunu kullandıktan sonra kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu ve "31 Mart'ta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla kutlayacağız. Seçim sürecini il başkanlığımızda takip edeceğiz. Murat Kurum eşi Şeyma Kurum da "Seçimimiz ülkemize milletimize hayırlı olsun" dedi.

31.03.2024 08.00 İstanbul'da milyonlarca seçmen saat 08.00 itibariyle sandıklara gidip oyunu kullanmaya başladı.

Yer: İstanbul