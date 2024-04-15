Cem Küçük duyurdu: Saffet Sancaklı MHP'ye geri döndü

15 Nisan 2024 17:22 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:35

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yerel seçim öncesinde Kocaeli ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Devlet Bahçeli’nin tepkisini çekmişti. Partiden gelen tepkiler üzerine de Sancaklı, MHP'den istifa etmişti.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, sosyal medya hesabından MHP'den istifa eden Saffet Sancaklı hakkında yeni bir gelişmeyi paylaştı.

"BAHÇELİ'NİN DAVETİYLE PARTİYE GERİ DÖNDÜ"

Küçük, Sancaklı'nın partiye geri döndüğünü aktardı. Küçük paylaşımında, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin davetiyle partiye geri döndü" ifadelerini kullandı.