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14 Mart 2024 21:32 - Güncelleme : 14 Mart 2024 21:41

CHP Adayı Tekin'den itiraf gibi açıklama: 5 yıl kayıp!

CHP’nin Adana Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, mevcut başkan Akif Kemal Akay'ı hedef alan dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Tekin, Akay'ın 5 yıllık görev süresince Seyhan'da belediyecilik anlamında kayıp bir zaman dilimini geride bıraktığını savundu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Chp, Seyhan Belediye Başkanı, Akif Kemal Akay

CHP Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin’den itiraf gibi açıklama geldi. Tekin, mevcut Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı eleştirerek, Seyhan’da belediyecilik anlamında 5 yılın kayıp olduğunu söyledi.

CHP Adayı Tekin'den itiraf gibi açıklama: 5 yıl kayıp! - 1. Resim

“5 YILLIK BİR KAYIP VAR”

Akif Kemal Akay, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti’nin belediye başkan adayı olmuştu.

Tekin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Seyhan’ın 5 yıllık bir kaybı var. Siz de biliyorsunuz bunu biz de biliyoruz. Bu koordinasyon ve bu dayanışma bu el birliğiyle işleri yapma gerçekleşmediği için Seyhan Belediyesi hizmetlerden yoksun kaldı. Bunları bilerek söylüyorum."

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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