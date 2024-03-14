CHP Adayı Tekin'den itiraf gibi açıklama: 5 yıl kayıp!

14 Mart 2024 21:32 - Güncelleme : 14 Mart 2024 21:41

CHP Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin’den itiraf gibi açıklama geldi. Tekin, mevcut Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı eleştirerek, Seyhan’da belediyecilik anlamında 5 yılın kayıp olduğunu söyledi.

“5 YILLIK BİR KAYIP VAR”

Akif Kemal Akay, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti’nin belediye başkan adayı olmuştu.

Tekin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Seyhan’ın 5 yıllık bir kaybı var. Siz de biliyorsunuz bunu biz de biliyoruz. Bu koordinasyon ve bu dayanışma bu el birliğiyle işleri yapma gerçekleşmediği için Seyhan Belediyesi hizmetlerden yoksun kaldı. Bunları bilerek söylüyorum."