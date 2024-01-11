CHP belediye başkan adaylarını açıkladı! 6'sı büyükşehir 242 bölge tamam!

11 Ocak 2024 03:50 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 04:02

Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken partiler bir yandan da adaylarını belirlemeye devam ediyor. En çok merak edilen bölgeler ise büyükşehirler... CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında belirlenen belediye başkan adaylarını paylaştı.

Parti Meclisi toplantısının sonuçlandığını belirten Yücel, 6'sı büyükşehir belediyesi, 15'i il belediyesi olmak üzere bugün toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını belirlediklerini söyledi.

ADANA'DA ZEYDAN KARALAR

Bu adaylardan 23'ünün kadın olduğunu ifade eden Yücel, PM toplantısında belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarını şu ifadelerle duyurdu:

"Adana Büyükşehir Belediye başkan adayımız mevcut belediye başkanımız Sayın Zeydan Karalar olarak belirlenmiştir.

AYDIN DA DEĞİŞMEDİ

Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayımız yine Aydın Büyükşehir belediye başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olarak karar altına alınmıştır.

ESKİŞEHİR'DE TERS KÖŞE

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e büyük hizmetler verdi. Eskişehir'e büyük katkı koydu ve Eskişehir'in bir marka şehri olması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Bugün Parti Meclisimizin almış olduğu kararla bu görevi, bu bayrağı belediye başkan adayımız olarak Sayın Ayşe Ünlüce'ye devrediyor. Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayımız olduğunu sizlerle paylaşıyorum.

HATAY'DA LÜTFÜ SAVAŞ

Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayımız mevcut başkanımız Sayın Lütfü Savaş olarak belirlenmiştir.

TEKİRDAĞ'DA KADIN ADAY

Yine Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayımız bir kadın arkadaşımız. Siyasette emeği olan başarılı bir arkadaşımız, geçmiş dönem milletvekilliğimizi yaptı. Sayın Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayımız olarak belirlenmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yine hem partimize hem de Tekirdağ'a vermiş olduğu, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."

15 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

Yücel ardından il belediye başkan adaylarını da sıraladı. İşte o isimler...

Afyon Belediye başkan adayı: Burcu Köksal

Artvin Belediye başkan adayı: Bilgehan Erdem

Bilecik Belediye başkan adayı: Melek Mızrak Subaşı

Çankırı Belediye başkan adayı: İlhan Tekin

Giresun Belediye başkan adayı: Fuat Köse

Kırklareli Belediye Başkan adayı: Mehmet Siyam Kesimoğlu

Kilis Belediye başkan adayı: Hakan Bilecen

Niğde Belediye başkan aday: Hulus Özen

Osmaniye Belediye başkan adayı: Serkan Karayiğit

Sinop Belediye başkan adayı: Mehmet Gürbüz

Tunceli Belediye başkan adayı: Ali Mustafa Çelik

Uşak Belediye başkan adayı: Özkan Yalım

Yalova Belediye başkan adayı: Mehmet Gürel

Yozgat Belediye başkan adayı: Özkan Şengül

Zonguldak Belediye başkan adayı: Tahsin Erdem

Yücel, Parti Meclisi ve MYK gündemiyle ilgili değerlendirmeleri yarın yapılacak basın toplantısıyla paylaşacaklarını kaydetti.

'ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ADAYLAŞMIŞTIR'

Parti Sözcüsü Yücel, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye başkan adaylığıyla ilgili bir krizin olup olmadığına ilişkin soruya Yücel, şu yanıtı verdi:

"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır, doğrudur. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Birçok ilçemizde birden fazla aday adayı, çeşitli iddialarla aday adayı olmuşlardır. Ama bu adaylar bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte Parti Meclisi toplantılarında belirlediğimiz adaylarımız Merkez Yönetim Kurulumuzun Parti Meclisimizin süzgecinden geçerek, örgütlerimizin görüşleri alınarak, örgütlerde, illerde ve ilçelerde seçim çevrelerinde görevlendirilen heyetlerin yaptıkları inceleme, saha çalışmaları, kamuoyu yoklamaları sonucunda belirlenmiş ve Parti Meclisi kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır.

Dolayısıyla herhangi bir kriz söz konusu değil ama başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. Neticede bu görev bir kişiye tevdi ediliyor ve Parti Meclis'imiz kararıyla Sayın Erdal Beşikçioğlu adaylığa uygun görülmüştür."

'HERHANGİ BİR GERGİNLİĞİMİZ YOK'

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun ileri bir tarihe aktarıldığı söyleniyor. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Yücel, "Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayımız Antalya'nın bir kısım merkez ilçeleriyle birlikte değerlendirilecek olduğundan bugün Parti Meclisimizde gündeme alınmadı. Önümüzdeki hafta yapacağımız Parti Meclisi toplantısında gündeme geleceğini düşünüyorum." dedi.

"Parti Meclisi devam ederken gerginliklerin olduğu, seslerin yükseldiği anlar oldu. PM toplantısı gergin mi geçti?" sorusu üzerine Yücel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim herhangi bir gerginliğimiz yok. Parti Meclisi'miz gayet keyifli, demokratik bir ortamda gerçekleşti. Kararlarımız parti tüzüğümüze, parti geleneklerine uygun bir şekilde alındı. Mersin Milletvekilimiz Parti Meclisi salonuna girerek görüşünü ifade etmek istedi. Biz de uygun bir şekilde kendisini dışarı davet ettik. Olay bundan ibaret."

Açıklanan ilçe başkan adayları ise şöyle: