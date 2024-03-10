CHP-İYİ Parti arasında yeni kriz! Kadın meclis üyesi isyan etti: Hakaretlere maruz kaldım

10 Mart 2024 11:57 - Güncelleme : 10 Mart 2024 12:10

Yerel seçimde ittifak görüşmelerinden sonuç alamayan CHP ve İYİ Parti arasında her geçen gün yeni bir kriz patlak veriyor. Edirne'de İYİ Partili Meclis Üyesi Mevlüde Baş'ın Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşma siyaset gündemine bomba gibi düştü.

"YOLSUZLUKLARA KARŞI GELDİĞİM İÇİN..."

Yolsuzluklara karşı geldiğini için CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve meclis üyelerinin baskısı altında görev yaptığını aktaran Baş, çok kez mobbing ve hakarete maruz kaldığını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve tüm meclis üyelerine hakkını helal etmediğini söyleyen Baş, “Beni en çok üzen ise bana hakaret edilirken, hemcinslerimin bir kadın olarak bana sahip çıkmaması oldu” ifadelerini kullandı.

"BANA CEPHE ALDILAR"

Baş'ın gündeme bomba gibi düşen konuşması şu şekilde:

“4 İYİ Partili olarak seçilen belediye meclis üyeleri küçük menfaatleri uğruna oradan oraya savruldum. İYİ Parti’de hukuk, kamu düzeni olmazsa olmazımızdır. Bu nedenledir ki halkımızın yararına olan her konuyu irdeleyip soru önergeleriyle aydınlanmayanı aydınlatmayı kendime sorumluluk edindim. Maalesef Edirne Belediyesi Meclis üyeleri ve Türk siyasi partiler sokak ve cadde isimleri dışında hiçbir önerge verip, halkımızın menfaatlerini dile getirmediler. Çünkü herkesin küçük hesapları vardı. Ben ise her toplantıda bir önerge veriyor, Edirne’nin menfaatlerini konu alan ne varsa otogardan alt yapıya, ulaşımdan gereksiz yapılan ihalelerin her birini ayrı ayrı sorguladım. Engelli kadrolarının boş bırakılmasıyla önergeler verdik. ETUS ve kentsel dönüşümle ilgili de önergeler verdim. Takdir edersiniz ki belediye başkanı ve meclis üyeleri bana cephe aldılar...

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Doğruluk payını bilmediğim ancak duygularımda meclis üyesi seçildikten sonra istifalara alınan meclis üyeleri sessizliğini korudular. Diğer siyasi partilerin seçtiği meclis üyelerinin belediyeyle olan işleri mi yoksa ortak siyasi çalışmaları mı vardı bunları bilemem ama bu işlerin de bir perde arkasının var olduğunu düşünüyorum. Ben sadece İYİ Partili belediye meclis üyesi olarak şahsıma ait hiçbir menfaat olmaksızın sorunları, satılan önemli belediyeye ait yerlerin neden elden çıkarıldığını sorguladım. Bunları suç saydılar, meclis salonunda canlı yayınlarda uğradığım hakaretlere kadar, mikrofonların kapanmasına kadar. Ben de insanım, dayanma gücüm belli bir yere kadar ancak inançla ve hedefle belediye meclisine girmiştim. Bu işittiğim hakaretler ve mobbing uygulamaları ilk önce beni seçen Edirne halkına, partime ve şahsıma yapılmış hakaretleridir. Bu yüzden meclis salonunda bulunan kadın meclis üyesi mevkidaşlarım başta olmak üzere herkes seyirci kalmıştır. Tabii ki hakkımı helal etmiyorum”