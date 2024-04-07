CHP lideri Özel, YSK önüne gidiyor: Bina polis tarafından ablukaya alındı

07 Nisan 2024 13:58 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 14:29

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da kesin sonuçlar açıklanmadan AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'e mazbatanın verilmesini protesto etmek için bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) önünde gidecek. CHP liderine MYK üyeleri de eşlik edecek.

CHP liderinin dün akşam saatlerinden YSK önüne gideceğini duyurmasından sonra bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.

YSK'nin binasının bulunduğu Sıhhiye'deki parkın etrafı bariyerler ile kapatılırken bölgede çok sayıda polis erken saatlerden itibaren görev yapmaya başladı. Binanın etrafı polis ekipleri tarafından abluka altına alınmış durumda...

"HAKSIZCA VE HUKUKSUZCA MAZBARA VERİLMİŞTİR"

CHP lideri Özel dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir.

Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum"