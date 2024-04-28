CHP lideri Özel'den yerel seçim açıklaması: Adaylar doğruydu

28 Nisan 2024 13:25 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 13:26

CHP lideri Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili bir televizyon programında yerel seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimlere değişerek giren tek partinin CHP olduğunun altını çizen Özel, CHP'nin yeni ve genç kadroyla 'Cumhuriyet'e uygun yönetim anlayışıyla' seçime girdiğini aktardı.

CHP'nin "yeniyi" temsil ettiğini belirten Özel, seçimde eski ile yeninin yarıştığını ve yeninin kazandığını söyledi.

"ADAYLAR DOĞRUYDU"

Devlet ile millet yarıştığı takdirde her zaman milletin kazanacağını söyleyen Özür Özel, "Devlet bir işe alet edilirse, milletin karşısına devlet dikilirse, millet kazanır. Adaylar doğruydu, Türkiye'de 1000'in üzerinde aday vardı, Genel Merkezin ekibi yeniydi, dinçti" dedi.

"BAŞARI MİLLİYETÇİ, MUHAFAZAKAR, SOSYAL VE TÜRKİYE'NİN TÜM DEMOKRATLARININDIR"

Konuşmasının devamında CHP genel merkezin yanında onlara inanan bir genel başkanın olduğunun da altını çizen Özgür Özel, "Başarı partinindir, başarı milliyetçi, muhafazakar, sosyal ve Türkiye'nin tüm demokratlarınındır" değerlendirmesinde bulundu.