CHP lideri Özgür Özel, AKPM oturumuna katılmak için Fransa'ya gidecek

13 Nisan 2024 13:29 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 13:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel; AKPM Sosyalistler, Demokratlar Yeşiller Grubu (SOC) Genel Başkanı Frank Schwabe tarafından gelen davet üzerine Fransa'ya gidecek.

CHP lideri 17 Nisan'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) oturumuna katılmak için Fransa'nın Strazburg kentinde olacak.

ÖZEL'İN KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR

Özel’in oturumda bir konuşma yapması bekleniyor. CHP lideri Özel, program kapsamında ayrıca siyasilerle ikili temaslarda da bulunacak.