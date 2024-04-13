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13 Nisan 2024 13:29 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 13:35

CHP lideri Özgür Özel, AKPM oturumuna katılmak için Fransa'ya gidecek

CHP lideri Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) oturumuna katılmak üzere Fransa'ya yola çıkacak.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
CHP lideri Özgür Özel, AKPM oturumuna katılmak için Fransa&#039;ya gidecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel; AKPM Sosyalistler, Demokratlar Yeşiller Grubu (SOC) Genel Başkanı Frank Schwabe tarafından gelen davet üzerine Fransa'ya gidecek.

CHP lideri 17 Nisan'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) oturumuna katılmak için Fransa'nın Strazburg kentinde olacak.

ÖZEL'İN KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR

Özel’in oturumda bir konuşma yapması bekleniyor.  CHP lideri Özel, program kapsamında ayrıca siyasilerle ikili temaslarda da bulunacak.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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