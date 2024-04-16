CHP lideri Özgür Özel imaj tazeledi! Yeni tarzını beğenen de var beğenmeyen de

16 Nisan 2024 09:06 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:22

31 Mart yerel seçimlerinde partisini Türkiye genelinde birinci yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yeni tarzıyla dikkat çekti.

Seçimlerin hemen ardından ses tellerinden ve gözlerinden ameliyat olan Özgür Özel, bu kez de saçlarını boyattı.

Dün akşam saatlerinde Hatay ve İskenderun seçimleri için YSK'ya 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle itirazda bulunan Özel, yeni tarzıyla kameraların karşısına geçti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Yıllardır taktığı gözlüklerinden kurtulan Özgür Özel, bu kez de saçlarını boyatmasıyla gündeme geldi. CHP liderinin yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü. Özel'in yeni tarzını beğenen de var beğenmeyen de.

Özgür Özel 5 Nisan'da ses tellerinden operasyon geçirmişti. CHP liderinin 7 ve 8 Nisan tarihinde ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu açıklanmıştı.