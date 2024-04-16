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16 Nisan 2024 09:06 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:22

CHP lideri Özgür Özel imaj tazeledi! Yeni tarzını beğenen de var beğenmeyen de

Seçimlerin ardından peş peşe ameliyat olan CHP lideri Özgür Özel imaj tazeledi. Özel, ses ve göz operasyonları geçirdikten sonra bu kez de saçlarını boyattı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
CHP lideri Özgür Özel imaj tazeledi! Yeni tarzını beğenen de var beğenmeyen de

31 Mart yerel seçimlerinde partisini Türkiye genelinde birinci yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yeni tarzıyla dikkat çekti.

Seçimlerin hemen ardından ses tellerinden ve gözlerinden ameliyat olan Özgür Özel, bu kez de saçlarını boyattı. 

Dün akşam saatlerinde Hatay ve İskenderun seçimleri için YSK'ya 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle itirazda bulunan Özel, yeni tarzıyla kameraların karşısına geçti.

CHP lideri Özgür Özel imaj tazeledi! Yeni halini beğenen de var beğenmeyen de - 1. Resim

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Yıllardır taktığı gözlüklerinden kurtulan Özgür Özel, bu kez de saçlarını boyatmasıyla gündeme geldi. CHP liderinin yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü. Özel'in yeni tarzını beğenen de var beğenmeyen de.

CHP lideri Özgür Özel imaj tazeledi! Yeni halini beğenen de var beğenmeyen de - 2. Resim

Özgür Özel 5 Nisan'da ses tellerinden operasyon geçirmişti. CHP liderinin 7 ve 8 Nisan tarihinde ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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