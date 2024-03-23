CHP lideri Özgür Özel'den anket açıklaması

23 Mart 2024 18:03 - Güncelleme : 23 Mart 2024 19:43

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmalarına memleketi Manisa'da devam etti. Partisinin Manisa adayı Ferdi Zeyrek'in kent suçlarıyla mücadelede büyük çaba sarf ettiğini belirten Özel, bu yönüyle AK Partili seçmenlerin de takdirini kazandığını belirtti.

ANKET AÇIKLAMASI

Cumhur İttifakı'nın önüne gelen anketler nedeniyle sinirlendiğini söyleyen Özgür Özel, Manisa'da AK Parti ve MHP'nin toplam oyunun yüzde 50'yi bulmasına rağmen anketlerde geride olduğuna dikkat çekip şöyle konuştu:

"Bütün belediye başkanlarımız mal varlıklarını açıklıyorlar. Ancak Manisa'nın iliğini kemiğini sömüren bu anlayışa karşı bıçak kemiğe dayandı. Manisa'nın dört bir yanı illallah diyor. Biz buraya Manisa ittifakını teklif ediyoruz."

İYİ PARTİ SEÇMENİNE SESLENDİ

Geçen seçimde Manisa'da 2 ilçede İYİ Parti'yi desteklediklerini ve ikisinde de seçimin az farkla kaybedildiğini anımsatan Özgür Özel, bu seçimde ittifak kurulmadığını ancak tabanda bu ittifakın sağlanabileceğini belirtti.