CHP lideri Özgür Özel'den 'erken seçim' açıklaması

20 Nisan 2024 12:07 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 12:27

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da partisinin Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda konuştu. 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, yüzde 25'lik cam tavanı nasıl kırdıklarını anlattı. Özel, erken seçim çağrılarına ise kapıları kapattı.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"BAŞARIMIZI HİÇE SAYIYORLAR"

"Bir yandan seçim gecesi seçmenin mektubunu balkondan okuyanlar inip grup toplantısına gidince masal okumaya başladılar. Birisi tesadüfen diyerek başarımızı hiçe saymakla meşgulken bir diğeri seçimi biz kazandık diyecek kadar kibrinden sıyrılamamış vaziyettedir. Önümüzdeki seçimde bu parti iktidara geldiği zaman tamamen yönetim bize geçmiş olacak. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında cumhuriyetin tarihini yeniden yazma fırsatı yakaladık.

"4 YIL SONRA SEÇMEN TÜRKİYE'Yİ DE YÖNETİN DİYECEK"

Yetkiyi kimden aldığımızı biliyoruz. Bir kredi aldık, alınan bu kredi düpedüz yatırımcı kredisidir. Seçmen 4 yıl bakacağım demiştir 4 yıl bakıp ya krediyi geri çekerler ya da şirkette işler iyi gidiyorsa aman krediyi arttıralım diyerek doğru kullanırsak bu krediyi yeni kredi açılacaktır. Gelin bakalım buraları yönettiğiniz gibi bu şehirleri düze çıkardığınız gibi gelin Türkiye’yi de yönetin diyecekler. O yüzden dünya üzerinde hiçbir belediye başkanına verilmeyen sorumluluk size verilmiştir.

Artık Karadeniz’de CHP adına il belediyelerimiz var. Kimse bir şeyi eksik bırakmadı. Belediye başkanlarımızı başarmaya motive ederek bu 4 yıllık süreçte bunun sınavını vereceğiz. Kibre kapılmayacağız, başkanlarımız kamu görevi yaptıklarının bilincinde olacak.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Yeni bir dönemdeyiz. Bayramda Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başladım, tüm partilerin siyasi liderleriyle, 18 liderle bayramlaştım. CHP herkesle bayramlaşabilen tek partidir. Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğim.

Biz bir nezaket telefonu açtık, şimdi bir çalışma ziyaretine gideceğiz. Sizlerin masalarda çalışarak ortaklaştıracağınız taleplerden ajandamızda olması gereken öncelikleri, parti meclisimizin MYK’mızın parti grubumuzun bize toplam siyaset üzerinden yaptıkları yorumları billurlaştırıp ajandamızı oluşturup nezaketle talepte bulunup bir yüz yüze görüşme yapacağız. Ben ilerleme sağlayacağımızı öncelikle toplumdaki bu kutuplaşmayı kırmak için bir adım atacağımız sonra bu toplumun yararına olan işlerde birlikte yol alabileceğimize yürekten inanıyorum.

ERKEN SEÇİM MESAJI

Sayın Erdoğan, her konuşmasında özenle 4 yıllık seçimsiz bir dönemin altını çizmektedir. Ben bunun bir yerel seçim olduğunun, sarı kart gösterilmesi gerektiğini, bu seçimin genel sonuçlar doğurmayacağını ama genele mesaj vereceğini, ses duyuracağını söyleyip AK Partiliden de MHP'liden de oy istedim. Bu teveccüh görüldü.

Seçimden sonra bu bir yerel seçim deyip erken seçim çağrısı yapmak, seçmenle kurduğumuz akdi bozmak demektir. Bir erken seçim talebi olacaksa o şöyle olacaktır, sarı karttan anlamayıp ikinci sarı kartı arananlar var. Örneğin MHP. Bizimkiler CHP'ye oy vermedi diyor. Niye? Bal gibi var bütün sonuçlar ortada. Çünkü bizim gibi bakmıyor. Bize verilen oylar değerlidir, başımızın üstündedir, hak edeceğiz ve kalıcılaştırmak istiyoruz, biz görüyoruz o oyu. Belki de emanettir, ihanet etmezsen burada kalır. Ama o daha ilk günden geçen daha geçen seçim kendisine oy vermiş seçmene sen CHP'lisin diyor, sen oralı oldun artık diyor, sen hainsin diyor. Hepimize diyordu ya, sıra yıllardır oy aldığı seçmene geldi."