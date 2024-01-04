CHP lideri Özgür Özel'den muhalefete çağrı: Kazanacak adayda birleşelim

04 Ocak 2024 10:21 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:30

Mayıs ayındaki seçimler öncesi 6'lı masada krize neden olan 'kazanacak aday' konusu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi muhalefetin gündemine yeniden girdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tüm muhalefet partilerini Türkiye ittifakını kurmaya davet edip, AK Parti'ye karşı kazanacak adayda birleşme çağrısı yaptı.

Sözcü Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Özgür Özel, adayların belirlenmesine ilişkin kriterlere dair de bilgiler verdi. "Anketleri inceliyoruz. Adaylar eşitse kadın adayı tercih ediyoruz. İki aday yakınsa son sözü parti örgütüne bırakıyoruz" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"İZMİR SANCAK GEMİSİ"

"İzmir’e 46 milletvekili gönderdik. Tüm ilçelerde seçmenle, meslek örgütleriyle, esnafla görüştüler. Anketler ve onlardan gelen raporları örtüştüreceğiz. İzmir bizim için bir sancak gemisi. Oraya kaptan belirlerken ince eleyip sık dokuyoruz. İzmir’e özel önem veriyorum. Menemen ve Urla elimizden yargı yoluyla alındı. Oraları da mutlaka geri almalıyız.

"İSTANBUL'DA MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU DA ALACAĞIZ"

CHP’nin kalesi olan yerlerde memnuniyet anketi yapıyoruz. Örneğin Çankaya’nın özel bir önemi var. Atamız orada, Anıtkabir orada. İstanbul’da 39 ilçede de hem milletvekillerimiz ve teşkilatımız, hem de Ekrem Bey çalışıyor. Bizim İstanbul’u kazanmaktan öte belediye meclisinde çoğunluğu alma hedefimiz var. En yüksek oyu almalıyız. Yoksa eli kolu bağlı başkanlık yapılmak zorunda kalınıyor.

Hedefimiz kıyı şeridini içeriye doğru kalınlaştırmak. Denizli, Balıkesir, Manisa, Bursa önemli. Karadeniz’de almamız gereken yerler var. İç Anadolu’da da önemli sürprizler yapacağız. Kırıkkale ve Kastamonu kazanabileceğimiz iller arasında. 300 belediyenin çok çok üzerine çıkacağız.

İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI

İYİ Parti’nin seçmeni cumhuriyetçi ve Atatürk milliyetçisi. Bir belediyeyi CHP’ye kaybettirip AK Parti veya MHP’ye hediye etmek istemez. Tavanda yapılamayan ittifakı mahallede, beldede, ilçede ve sandıkta Atatürkçüler yapacak. İyi insanlar iyi karar verecek. Görev artık seçmende. Türkiye ittifakını kurmalıyız. Seçmende genel seçim sonrası kırgınlık, küskünlük hali vardı. Sandığa gitmeyeceğiz diyorlardı. Kurultay sonrası ciddi şekilde bir moral, umut yükselmesi var.

"KAZANACAK ADAYDA BİRLEŞELİM"

Kendi partisinin adayının seçimi kazanamayacağını düşünen bütün muhalefet seçmenini AK Parti'nin karşısında kazanma ihtimali kuvvetli adayda birleşmeye davet ediyorum. Bu seçimde mutlaka psikolojik üstünlüğün muhalefete geçmesi, büyükşehirlerin korunması ve muhalefetin de belediye sayısını arttırması gerekiyor. Bu konuda seçmenin öngörüsüne inanıyorum. Muhalif seçmeni birleşmeye davet ediyorum. Yerel seçimden sonra da Türkiye’de gündem belirleyen bir siyaset görecekler. Seçmen karar verirse önünde hiçbir engel duramaz.

ADAY BELİRLEME KRİTERLERİ

700’ün üzerinde ilçe ve beldede kararı kendilerine bıraktık, 110’u önseçim istedi ve yapıyoruz. 500 yerde de önce anket yapıyoruz. Kazanma ihtimalimizin en yüksek olup bizde olmayan yerlerin anketlerini inceliyoruz. Anketten eğer mevcut başkan başarılı ise atıyoruz, değilse ankette yeşil banda girenleri yani kazanabilir denilenler arasında tercih yapıyoruz. Adaylar eşitse kadın aday varsa onu tercih ediyoruz. İki aday birbirine yakınsa kararı örgüte bırakıyoruz. Giresun’da, Sinop’ta önseçim yapıyoruz. Oturup kendimiz adayı kafadan atamıyoruz.

"MUHALEFETİ BİRLEŞMEYE DAVET EDİYORUM"

Tüm muhalif seçmeni birleşmeye davet ediyorum. Yerel seçimden sonra da kişilikli, kimlikli, neyi nasıl eleştireceğini bilen bir CHP görecekler. Türkiye ittifakına inanıyorum."