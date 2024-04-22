Özgür Özel'den erken seçim açıklaması: Böyle giderse yakın

22 Nisan 2024 09:26 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV canlı yayınında konuştu. Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu ülkede demokrasinin yeniden kurulmaya ihtiyacı var. Mehmet Şimşek kendini çok dışarıda görüyor. Türkiye'de yaşayıp oy veren insanları tebaa gibi görüyorlar. Yerel halkı ikna etmek dediği tam şato mantığıdır.

31 Mart'ta millet patronun kim olduğunu gösterdi. Elbette bizim başarımız. Elbette adaylarımız çok iyi, iyi kampanya yaptık ama bunu biz başardık dersek eksik olur. Millet başardı. Patron benim dedi ve sarı kartı gösterdi. Bundan sonra da sesimi duymazsam ikinci sarı kartı gösterir kırmızı kartla oyun dışında kalırsın.

ERKEN SEÇİM MESAJI

31 Mart seçiminin sonuçlarından dolayı erken seçim tartışması başlatmam. Bu bir yerel seçimdi. Yerel seçimde bize oy veren seçmenin oyunu alıp hemen erken seçim çağrısı yaparsam tutarlı olmaz. Seçmen bu sefer 'ya bu hani yerel seçimdi' der.

Emeklinin, işçinin sesini duymazsan, gençlerin özgürlüklerini kısıtlarsan, çiftçileri perişan edersen ve millet de erken seçim isterse ben haydi derim. Böyle giderse erken seçim yakın.

Pazardaki kadın 'gitsin artık, bunlarla olmuyor' diyorsa erken seçim vakti gelmiştir. Benim erken seçim istememden daha etkili bu. Millet çağırınca bütün siyasiler o sesi duymak zorundadır. Milletimize kulak vermeye devam edeceğiz.

BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ YAPACAK

Çok yakında büyük bir emekli mitingi yapacağız. Bu hayat pahalılığında emekli artık dayanamaz halde. Barışçıl bir miting olacak. İlk kez burada söylüyorum. Emeklinin sesini duymazlarsa ben emeklilerin sesini duyurmak için elimden ne gelirse yapacağım.

ERDOĞAN İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

MYK ile 3 kez toplandık, bugün dördüncüsü var. Önceki dönem genel başkanlarımızla da istişare yapacağız. Siyasette 22 yıldır iktidarla muhalefetin birbiriyle temasının neredeyse hiç olmadığı bir ortamda bir paradigma değişikliğine gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da olumlu baktığını söyledi. Nezaket ziyareti değil çalışma ziyareti. Çok sert bir muhalefet yapacağız ama nezaketi elden bırakmayacağız. Siyaset bazen münakaşa, bazen müzakere ama önünde sonunda nezaket işidir. Kişisel sürtüşmelere girmeyeceğiz. Meclis'te, meydanlarda muhalefetimizi yapacağız ama bir de müzakere edeceğiz. Partinin seçilmiş organlarından fikirleri aldık, şimdi genel başkanlarımıza danışacağız. Biz bir kişinin karar verdiği bir parti değiliz, birbirimize danışırız. Daha sonra randevu talebinde bulunacağız.

'ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE GÖRÜŞMEYİ İSTERİM'

Ülkenin cumhurbaşkanı hangi güne randevu verirse o gün görüşürüz. Eğer Çankaya Köşkü'nde verirse son derece şık olur. Ama onun dışında Meclis olur, AK Parti genel merkezi olur. Beştepe'yi doğrudan tercih etmem ama böyle önemli bir görüşmeyi de heba etmem. Beştepe'de görüşmem demem. İçerik yerden daha önemli. Bir inat uğruna dünya kadar beklentiyi heba edemem. Gün ve saat konusunda takdir kendilerinin. Ne zaman randevu verirse gider görüşürüz."

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