CHP Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı 

04 Ocak 2024 17:48 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 18:43

CHP yüksek yargıda çıkan Can Atalay krizi sonrası harekete geçti. Ana muhalefet partisi, Yargıtay'ın Can Atalay kararı üzerine Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararını bir kez daha tanımadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM'nin ikinci ihlal kararının da hukuki bir değeri olmadığını belirtip Atalay'a tahliye kapısını bir kez daha kapadı.

Yüksek yargıda kriz olarak belirtilen bu olay sonrası Cumhuriyet Halk Partisi harekete geçti. CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısının gerekçesi olarak yüksek yargıdaki krizi gösterdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay’a ilişkin verdiği karar olduğu öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkındaki kararını dün görüşerek karara bağlamıştı. "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok" diyen Daire, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırmış ve Atalay'a tahliye kapısını kapatmıştı.