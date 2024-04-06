CHP sonuçlara itiraz etmişti! YSK Başkanı'ndan Hatay seçimine ilişkin açıklama

06 Nisan 2024 13:13 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 13:18

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, bugün yapacakları toplantı öncesi gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. CHP'nin Hatay itirazının bugün sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin konuşan Ahmet Yener, "Bakalım arkadaşlar, toplantıya başlayalım, gün sonunda size bilgi vereceğiz" ifadesini kullandı.

Dünya Seçim Organları Birliği'nden ödül aldıklarını söyleyen Yener, "Biraz da bunu konuşalım" dedi.

CHP SONUÇLARA İTİRAZ ETTİ

CHP Hatay’da oyların yeniden sayılması için YSK'ya itirazda bulundu.

Hatay’da kesin olmayan sonuçlara göre seçimi ikinci sırada tamamlayan CHP, matematiksel ve tutanak hatalarının düzenlenmesiyle oy farkının 2 bin 735’e gerilediğini belirterek, oyların tekrar sayılmasını istedi.

YENİ BAŞKAN MAZBATASINI ALDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hatay’da seçimleri Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kazanmıştı. Öntürk, Antakya ilçesinde bulunan İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

31 MART 2024 HATAY SEÇİM SONUÇLARI

Hatay'da resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yüzde 44.48 oy oranıyla birinci oldu. CHP'li Lütfü Savaş ise yüzde 44.05 oy aldı.