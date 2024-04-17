CHP üye çoğunluğuna rağmen seçimi AK Parti kazandı

17 Nisan 2024 15:08 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:08

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanlığını, CHP'nin üye çoğunluğuna rağmen, MHP ve İYİ Parti'nin de desteği ile AK Parti adayı kazandı. CHP İl Başkanı Ali Özdemir, halkın teveccühünün İl Genel Meclisinde yerini bulmadığını, kendilerine muhalefet görevi verildiğini ifade ederek, "Biz muhalefet görevimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bilecik'te 31 Mart günü yapılan Mahalli İdari Seçimleri sonrası CHP 10, AK Parti 8. MHP ve İYİ Parti 2'şer il genel meclis üyesi çıkarmıştı. İl Genel Meclis Başkanlık seçimlerinde ise AK Parti adayı, MHP ve İYİ Parti'nin de desteğini alarak İl Genel Meclis Başkanı seçildi.

CHP'DEN TEPKİ: HALKIN TEVECCÜHÜ YERİNİ BULMAMIŞ OLDU

CHP İl Başkanı Ali Özdemir, meclis başkanı seçimin ilişkin, "5 yıl boyunca hep birlikte, uyum içerisinde, Bilecik menfaatlerinde fevkalade bir çalışma yapacağınızdan hiçbir endişe ve kaygı taşımıyoruz. Birinci öncelikle meclisin oluşumuna baktığımızda herkesin yeterli nitelikte ve nicelikte olduğunu görüyorum ve hepinizi yürekten kutluyorum. Ancak şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Halk bir oylama yaptı 31 Mart’ta, oylamanın neticesinde meclis çoğunluğunu bize vermiş olmasına rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada temsil edilememesi de bizim için büyük bir üzücü olay oldu. Halkın teveccühü burada yerini bulmamış oldu. Bu yüzden de üzgünlüğümü kırgınlığımı da belirtmek istiyorum. Keşke herkes serbest olsaydı, herkes hür olsaydı ve halkın tecellisi bu mecliste de tecelli etmiş olsaydı çok daha fevkalade, çok daha güzel bir çalışma içerisinde olurduk” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Özdemir, konuşmasının devamında, “Yine de söylüyorum, bize muhalefet görevini verdiniz. Biz muhalefet görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bilecik menfaatlerinde ne yapılması gerekiyorsa, Bilecik için en güzel neyse o konuda sizlerle hemfikir içerisinde, uyum içerisinde bu süreci götüreceğiz. Hepinize başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum, hepinizi kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.