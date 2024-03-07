CHP'de 'DEM' krizi: Özgür Özel, Burcu Köksal'a rest çekti

07 Mart 2024 15:33 - Güncelleme : 07 Mart 2024 15:48

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti ile bazı bölgelerde iş birliği yapacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) çatlak çıktı. Dün CHP lideri Özgür Özel'in katıldığı açılışta DEM Parti haricindeki tüm siyasi partilere kapılarını açacaklarını söyleyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın sözlerine parti içinden art arda tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya mitinginde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP'li Burcu Köksal'ın yaptığı açıklamalara cevap veren Özgür Özel adeta rest çekti.

"BELEDİYELERİN KAPISI HERKESE AÇIK OLACAK"

8 Mart'tan itibaren Türkiye genelindeki bütün belediye başkan adaylarının mal varlıklarını açıklayacaklarına dair taahhütname imzalayacağını söyleyen Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünden beri bir ihtiyaç daha çıktı. CHP'li belediyeler kişilerin dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyenin kapılarını herkese açacaklarına söz verecekler."

CHP'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Köksal'ın tartışmalara yol açan DEM Parti sözlerine yönelik CHP'nin resmi hesabından da açıklama yapıldı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi, bugün de siyaset ve yönetim anlayışının temeline Cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, halkçılığı koymaktadır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkın tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz.

100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir ülkeyi kuran iradenin torunları olarak bugün de eşit, özgür, birlikte zengin ve barış içinde yaşayan bir ülke inşa etme hayalimiz ve irademiz her zamankinden daha güçlü. Türkiye'yi kimlikler üzerinden ayrıştıran kutuplaştırıcı siyasetin karşısında inanç, etnik köken, yaşam tarzı, sosyoekonomik durum, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkı kapsayan ve kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giderken, bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından liderliği yapılan Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuruyor ve büyütüyoruz.

"BELEDİYELERİMİZİN KAPISI HERKESE AÇIK"

Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimlerini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır. Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz."

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine ilişkin, "Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak” cevabını verdi.

BİR TEPKİ DE İMAMOĞLU'NDAN

İmamoğlu, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözlerine sert tepki gösterdi.

"Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum" diyen İmamoğlu, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. Hani birileri çıkıyor ya 'vatan haini, terörist.' Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu! Bunu diyenle, bu aynı akıl. Öyle yağma yok! Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplarken herkesi kucakladı, çağırdı ya, o kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir kardeşim. Bu kadar net."

BURCU KÖKSAL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.

Özgür Özel'in “Sürçülisan yaşandı” sözleri üzerine yeniden konuşan Burcu Köksal, "Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum" ifadelerini kullandı.