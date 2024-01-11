CHP'de Eskişehir sürprizi! 25 senelik Yılmaz Büyükerşen devri bitiyor

11 Ocak 2024 04:22 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 04:22

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından 6'sı büyükşehir 242 seçim bölgesinde adaylarını belirledi. Adaylar arasında en dikkat çeken isim ise Eskişehir'in adayı oldu. Eskişehir'de üst üste 5 dönem belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen aday gösterilmedi.

CHP SÖZCÜSÜ DUYURDU

PM'de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Ayşe Ünlüce, CHP’nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak belirlendi. PM toplantısı sonrasında açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in büyük hizmetler verdiğini belirterek "Sayın Büyükerşen bayrağı Ayşe Ünlüce'ye devrediyor. Ayşe Ünlüce Eskişehir'de adayımız oldu." dedi.

ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Yılmaz Büyükerşen, geçtiğimiz ay CHP'de yeniden adaylık başvurusu yaptı. İlk kez 1999 yılında DSP’den seçilen ve 5 dönemdir büyükşehir belediye başkanlığını sürdüren 86 yaşındaki Büyükerşen, böylece 6’ncı dönemi için aday adayı olmuştu.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

Büyükerşen, 1936 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ilk mezunları arasında yer aldı. 1973 yılında profesörlüğe yükseltildi. 1982 yılında Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesini takiben, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirildi.

18 Nisan 1999 seçimlerinde, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen evli ve iki çocuk sahibi Büyükerşen, 5 dönemdir bu görevini sürdürüyor.

AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

1970 Eskişehir doğumlu olan Ayşe Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Bir süre hâkim olarak görev yapan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı ve 2018 yılından bu yana da Genel Sekreterlik görevini sürdürüyordu.