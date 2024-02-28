CHP'de İmamoğlu-Özel krizi: Yüzünü görmek istemedi

28 Şubat 2024 10:16 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 11:55

Türkiye 32 gün sonra sandık başına gidecek. 31 Mart'taki yerel seçimlere iddialı şekilde hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan da parti içi çekişmeler devam ediyor.

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında afiş krizi yaşandı.

SEÇİME 'ÖZEL' AFİŞ

Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şahin paylaşımında, "CHP Genel Merkezi'inin medya planlama ajansı olan Time ajans daha önceden rezervasyon yaptırdığı ve pazar günü asılacak olan billboard ve diğer mecralar için Özgür Özel'in fotoğrafının bulunduğu baskı dökümanlarını bugün ilgili şehirlere gönderdi" ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E VETO

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Özgür Özel'in görselini istememesinden dolayı rezervasyonların iptal edildiği savunan Şahin, iddiasına şöyle devam etti:

"Şu ana kadar CHP Genel Merkezi'nden firmalara aksi yönde bir itiraz gelmedi. İtiraz gelmemesi durumunda İstanbul'da CHP genel merkezin yani Özgür Özel’in görselleri kullanılmayacak."