CHP'de istifa karmaşası: Haberi olmadan yeniden üye yapıldı, ikinci kez istifa etti

18 Mart 2024 16:43 - Güncelleme : 18 Mart 2024 16:50

CHP'de yerel seçimler yaklaşırken yaşanan karşılıklılara bir yenisi daha eklendi. Denizli’nin Bekilli ilçesinde CHP’den Belediye Meclis Üyesi adayı olan Çağatay Çağrı Asilzade, partide yaşanan krizler nedeniyle istifasını açıkladı.

Ancak Asilzade aldığı bir haberle neye uğradığını şaşırdı. Asilzade, İstifasının ardından başka bir partiye üye olmak için harekete geçtiğinde kendisinin CHP İlçe Başkanlığı tarafından tekrar üye yapıldığını öğrendi. Asilzade daha sonrasında hem ikinci kez CHP’den istifa etti hem de konuyu yargıya taşıdı.

"VİZYONSUZ VE MİSYONSUZ ANLAYIŞA KARŞI..."

CHP’den 2 haftada 2’nci kez istifa eden Asilzade, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bilindiği üzere yaklaşık 2 hafta önce çıkarcı, liyakatten uzak, vizyonsuz ve misyonsuz anlayışa karşı çıkarak CHP’den istifa ettim. İstifam sonrası Türkiye İşçi Partisi’ni destekleyeceğimizi ifade etmiştim. CHP'den istifam sonrasında; habersizce, hiçbir onayım ve müracaatım olmaksızın yeniden CHP'ye üye kaydedildiğimi görmüş bulunmaktayız. CHP'den 2 hafta içerisinde 2 defa istifa etmeyi hayatım boyunca bir gurur vesikası olarak taşıyacağım...



Çağatay Çağrı Asilzade(Sol)

"BU ZİHNİYETE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

CHP'nin kendine yakışan düşük oyunlarını halkımızın kıymetli takdirlerine sunuyoruz. Konu hakkında adli mercilere gerekli müracaatlar yapılmıştır. Bunu neden yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. Şunu bilsinler ki korktuklarında da haklılar, çünkü kaybedecekler. Belediyeyi temsil kabiliyeti olmayan bu zihniyete geçit vermeyeceğiz. Bizler duranlardan, yerinde sayanlardan, ilerleme kat edemeyenlerden olmayacağız. Daima umutla ilerleyen, geleceği; emekle, alın teriyle, insan hak ve hürriyetlerini savunarak kuranlardan olacağız”