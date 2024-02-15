CHP'de üst düzey deprem! Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti
Son dakika haberi... CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, sitem dolu sözlerle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yaptığı tüm uyarılara rağmen seçmenlerin vicdanını yaralayan kararlar alındığını belirten Yardımcı, "Gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez" diyerek istifa etti.
Yardımcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma;
Öncelikle, Parti Meclisimiz tarafından açıklanan tüm adaylarımıza başarılar diliyor, sahada partimizin yerel seçimlerdeki başarısı için yol arkadaşlarımla omuz omuza çalışacağımı özellikle belirtmek istiyorum.
ÖZEL'E SİTEM DOLU SÖZLER
Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin emeklerini gözeterek, liyakat esaslı, belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir aday belirleme süreci olması için mücadele ettim. Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti.
"TEPKİLERE KULAK TIKAMAMI KİMSE BEKLEYEMEZ"
Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır. Tüm bu nedenlerle Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ederek, örgütümüzün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi üyeliği görevimde örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim."