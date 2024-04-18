CHP'den 1 Mayıs açıklaması: Taksim Meydanı milyonlara açılsın

18 Nisan 2024 11:16 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanması için çağrıda bulundu.

CHP olarak 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanmasına ilişkin tavrını açık ve net olarak ilan ettiklerini söyleyen Taşçıer, "Taksim Meydanı, emekçilerin ortak hafızasıdır' diyerek 1 Mayıs yasağına ilişkin kararı kaldıran Anayasa Mahkemesinin 12 Ekim 2023'te almış olduğu kararın uygulanması çağrısını yapıyoruz" dedi.

"TAKSİM MEYDANI MİLYONLARA AÇILSIN İSTİYORUZ"

Taksim Meydanı'nın milyonlara açılmasını istediklerini belirten Taşçıer, "Sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin bu konudaki çağrılarına biz de destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLER VE ÇALIŞANLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEMELİ"

Emekçilerin güvencesizlikten, yokluktan, yoksulluktan, adaletsizlikten ve ertesi gün nasıl bir hayat yaşayacağını bilememekten yorulduğunun altını çize ifade Taşçıer, emeklilerin ve çalışanların enflasyona ezdirilmemesini istedi.

AYM'DEN TAKSİM MEYDANI KARARI

Öte yandan geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi, İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda yapılmak istenen gösteri yürüyüşlerine izin verilmemesi kararını anayasaya aykırı bulmuştu