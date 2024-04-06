CHP'den 26 başkanla Anıtkabir'e ziyaret 

06 Nisan 2024 19:23 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 19:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde galibiyetle ayrılan 26 ilçe belediye başkanı ve 13 belediye başkan adayıyla birlikte bu sabah Anıtkabir’i ziyaret etti.

CHP’nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İmamoğlu'nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da ziyarete katılan isimler arasındaydı.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in de yer aldığı programda yaklaşık 200 kişilik heyet için askeri tören düzenlendi. Mozoleye çelenk koyma merasimi ve saygı duruşunun ardından Anıtkabir'deki tören sona erdi.

"YOL HARİTASINI KONUŞTUK"

Programın ardından kısa bir değerlendirme yapan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Kıymetli Esenyurtlular ve değerli halkımızın destekleri sonucunda 4 Nisan itibarı ile mazbatamızı aldık. Bugün ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Özgür Çelik ve seçimi kazanan belediye başkanlarımız ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettik. Sayın İmamoğlu tüm başkanlar adına Ata'mızın kabrine çelenk bıraktı ve anı defterini imzaladı.

Programın hemen ardından ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2'nci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret ettik. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 26 belediye başkanı ile Sayın İmamoğlu'nun başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçle ilgili yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun, yolumuz açık olsun" diye konuştu.