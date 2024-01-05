CHP'den "ince" taktik: İYİ Parti’ye ses yok, DEM’e sıcak mesaj var

05 Ocak 2024 07:14 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 07:14

31 Mart'ta düzenlenecek Yerel seçimlerde CHP Genel Başkanı olarak ilk sınavını verecek olan Özgür Özel, elindeki belediyeleri korumanun telaşında.

İNCE İLE FİKİR BİRLİĞİ MESAJI

İYİ Parti’ye götürdüğü iş birliği teklifinin geri çevrilmesinin ardından farklı ittifak yolları arayan Özel, dün Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile buluştu. Özel, toplantıya ilişkin “Diyalog ve temas hâlinde olma konusunda fikir birliğine vardık” derken, Muharrem İnce de “Görüş paylaşımında bulunduk” bilgisini verdi.

DEM SEÇMENİNE UYGUN ADAY SEÇİMİ

Diğer yandan CHP’li kurmaylar da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile temasta. DEM Parti’nin daha önce gündeme getirdiği ‘Kent Uzlaşısı’ görüşüne sıcak bakılıyor. Kritik yerlerdeki CHP adaylarının, DEM Parti seçmen profiline uygun kriterlere sahip olması bekleniyor. Genel Merkez’de çeşitli ittifak senaryoları üzerinde durulurken, yerelde de iş birliği çalışmaları sürüyor. Oylarını korumak isteyen belediye başkan adayları, eski ortakların il ve ilçe başkanlıklarını ziyaret ediyor.

İMAMOĞLU'NDAN FARKLI TAKTİK

Bu arada alınan karara göre CHP adayları, seçim sürecinde İYİ Partili rakiplerini eleştirmekten uzak duracak. ‘Eski dosttan düşman olmaz’ görüşüyle hareket edilecek. İYİ Parti kanadından gelen sert eleştiriler görmezden gelinerek, İYİ Parti tabanına sıcak mesajlar gönderilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tabanda ‘İstanbul İttifakı’nı oluşturmak için arka kapı diplomasisi yürüterek eski ortakların eski parti yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunduğu ileri sürülüyor.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Altılı Masa’yı oluşturan partilerin genel başkanlarını ziyaret ederek nabız yokluyor.