CHP'den 'Kepez' hamlesi: Partililer bir araya gelecek 

15 Nisan 2024 04:04 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 04:11

Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesinde yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANET A.Ş. tarafından işletilen teleferikte taşıyıcı direklerden birinin devrilip kabine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti. Kabinde bulunan 10 kişi ise yaralanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devam eden soruşturmayla ilgili aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişinin tutuklandığını açıkladı. Kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) harekete geçti.

Kocagöz’ün tutuklanmasının ardından partililer CHP Antalya İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. Kararı protesto eden partililer "Mesut Kocagöz yalnız değildir" sloganları attı.

ADLİYE ÖNÜNE ÇAĞIRDI

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, tutukluluk kararının yanlış olduğunu öne sürerek partililere seslendi.

Kamacı, “Adaletin geldiği durum budur, kendinden olunca adalet kendinden olmayınca adalet yazıklar olsun” dedi. Kamacı, partilileri bugün saat 13.00’te Antalya Adliyesi önüne davet etti.