CHP'den Kılıçdaroğlu'na cevap: Siyaset sıkılı yumrukla değil akılla yapılır

25 Nisan 2024 15:06 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:47

Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılacak olan görüşmeye çevrildi. İki liderin gelecek hafta bir araya gelmesi beklenirken, söz konusu görüşmeye eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ülkede yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak gördüğü iktidarla müzakere değil mücadele edileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden cevap geldi. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" sözlerine tepki gösterdi. Günaydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

TÜM SİYASİ PARTİLERE AÇIK KAPI

"Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bu yana tüm siyasal partilerle görüşen tek siyasal partidir. Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor. CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetmişti:

"Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahcup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede; bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir."

ÖZGÜR ÖZEL: BEŞTEPE'DE DE GÖRÜŞÜRÜM

CHP lideri Özgür Özel ise Erdoğan ile yapacağı görüşmenin yeri konusunda ilk tercihinin Çankaya Köşkü olduğunu ancak görüşme yerinin Beştepe olarak belirlenmesi durumunda da bunu kabul edeceğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Ülkenin cumhurbaşkanı hangi güne randevu verirse o gün görüşürüz. Eğer Çankaya Köşkü'nde verirse son derece şık olur. Ama onun dışında Meclis olur, AK Parti genel merkezi olur. Beştepe'yi doğrudan tercih etmem ama böyle önemli bir görüşmeyi de heba etmem. Beştepe'de görüşmem demem. İçerik yerden daha önemli. Bir inat uğruna dünya kadar beklentiyi heba edemem. Gün ve saat konusunda takdir kendilerinin. Ne zaman randevu verirse gider görüşürüz."