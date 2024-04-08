CHP'li Lütfü Savaş'tan YSK'ya Hatay çağrısı: Hukukun gereğini yerine getirin

08 Nisan 2024 13:29 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 13:41

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin seçimi kazandığı Hatay'da CHP sandık sonuçlarına itiraz etti. Sandıktaki usulsüzlükler nedeniyle seçimin iptalini isteyen CHP'de Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş YSK kararı öncesi Ankara'ya gitti. YSK binası önünde basın açıklaması yapan Lütfü Savaş, karar verecek hakimlere hukukun gereğini yerine getirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Savaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"En büyük tepkimiz biz hukukun peşinden giderken itiraz süreci sonuçlanmadan diğer adaya mazbatanın verilmesidir. YSK'nın talimatına rağmen hukuksuzca talimat verildi. Bu tutum seçimin oldu bittiye getirilmeye çalışıldığını göstermektedir.

YSK'YA ÇAĞRI: HUKUKUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİN

20 sandıkta kanuna aykırı olarak polis ve zabıtaların sandık sorumlusu olarak görevlendirilmiştir, bu da hukuksuzluktur. YSK'dan beklentimiz hukukun gereğini yerine getirmesidir. Hatay halkının yarınlarını feda etmeye niyeti yok. Hatay halkı iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek. Hatay bugün hepimizin artık şahsi meselesidir. Bugün koca bir şehrin iradesi hakkında karar verecek hakimlerden beklentimiz aynıdır. Hukuka, adalete sahip çıkın.

SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hakimlerin kararını bu akşama kadar açıklamasını bekliyoruz.

SEÇİM SÜRECİNDE YALNIZ BIRAKILDI MI?

Sosyal medyada 400 milyona yakın negatif tweet atılmış benimle ilgili. Depremin tek sorumlusu CHP ve Lütfü Savaş gibi gösterilmeye çalışıldı. Bu genel merkezi yanıltabilir, benimle ilgili soru işareti oluşturmuş olabilir. Ama 6 Şubat'tan itibaren bize bu kadar yüklenilmesine rağmen seçimden galip çıktık. Demek ki Lütfü Savaş'ın halkta karşılığı var. Biz bu hakkın verilmesini bekliyoruz. Yalnız bırakılmadım, partimizle birlikte çalıştık. Yalnız olsaydım genel başkan yardımcılarımız yanımda olmazdı.

HATAY VALİSİ'NE ELEŞTİRİ

Sayın Valimiz geldiğinden beri siyaset yaptı. CHP ve beni kötülemekle uğraştı. Valilerin görevi muhalefetin belediye başkanıyla uğraşmak mı yoksa depremde yıkılmış şehri yeniden ayağa kaldırmak mı? Hatay Valisi iktidarın adayı için oy istedi. Kapı kapı dolaştı, maddi manevi destek oldu AK Parti adayı lehine. Burada konuşamayacağım bazı faaliyetleri daha var. Onu kanun önünde soracağım kendisine."