CHP'li üyeden 'DEM Parti ile ittifak' isyanı! Canlı yayını terk etti

29 Şubat 2024 08:16 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 08:17

Fotoğraflar Habertürk'ten alınmıştır

31 Mart seçimleri yaklaşırken CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak tartışmaları sürüyor. Bu durum CHP tabanının belli bir kısmında rahatsızlığa neden olurken, bu durum canlı yayında büyük bir taştırmaya neden oldu.

DEM İLE İŞ BİRLİĞİ YAZILI ÇILDIRTTI

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, konuk olarak katıldığı Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde yayımlanan programda kanal yorumcularından Nasuhi Güngör ile sert şekilde tartıştı.

Fırat, yerel seçim gündeminin konuşulduğu programda "CHP-DEM iş birliği" tam olarak ne?" şeklinde yazılan KJ'ye (alt yazı) itiraz etti. Söz konusu KJ'nin CHP ile DEM Parti ile ittifaktaymış gibi gösterdiğini iddia eden Fırat, yazının değiştirilmesini isteyerek "Ben iletişim okudum, o yüzden bir kavramla ne anlatılmak istendiğini anlarım. Olmayan bir KJ atarsan ona itiraz ederim. O KJ oradan kaldırılmazsa programı terk ederim" dedi.

“SEN KİMSİN KARDEŞİM?”

Habertürk yazarı Nasuhi Güngör ise Fırat'ı KJ'ye müdahale etmekle suçlayarak "Sen kimsin! KJ belirlemek ne demek ya. Sen bir gazetecisin aynı zamanda. Bir tarafın da akademisyen. Sana göre olmayan bir KJ. Sen kimsin ki istediğin KJ'yi yazdırmak hakkını buluyorsun. İstediğimi de tartışırım" diye sordu.

Fırat ise, "Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Partimi korumak zorundayım. Sen kimsin kardeşim? "Yıllardır aynı şeyi tartışıyoruz. Böyle şey olmaz" sözleriyle yanıt verdikten sonra öfkeli bir şekilde yayını terk etti.

Canlı yayında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.