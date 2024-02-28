Tgrt Haber
Haberler>Politika>CHP'lilerin oy isteğine Süleyman Soylu'nun verdiği cevap gündem oldu
28 Şubat 2024 15:05 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 16:13

CHP'lilerin oy isteğine Süleyman Soylu'nun verdiği cevap gündem oldu

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemerburgaz'daki CHP standını ziyaret etti. CHP'lilerin oy isteğine Süleyman Soylu'nun verdiği cevap gündem oldu

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
CHP&#039;lilerin oy isteğine Süleyman Soylu&#039;nun verdiği cevap gündem oldu
Süleyman Soylu, CHP, Oy

Yerel seçimlere 1 ay kala çalışmalar devam ediyor. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP standını ziyaret ederek Murat Kurum için oy istedi ancak CHP standındakiler de Soylu'dan İmamoğlu için oy istedi.

Gülüşmelerle geçen ziyaret sosyal medya gündem oldu.

CHP'lilerin oy isteğine Süleyman Soylu'nun verdiği cevap gündem oldu - 1. Resim

"OYUMUZ MURADIMIZA GİTSİN"

Süleyman Soylu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret ettik. Gülüştük, çünkü; Onlar oyumuza talip oldu. “Oyunuzu bize verin” dediler. Ben de “oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin” dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağolsunlar"

 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...