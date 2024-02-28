CHP'lilerin oy isteğine Süleyman Soylu'nun verdiği cevap gündem oldu

28 Şubat 2024 15:05 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 16:13

Yerel seçimlere 1 ay kala çalışmalar devam ediyor. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP standını ziyaret ederek Murat Kurum için oy istedi ancak CHP standındakiler de Soylu'dan İmamoğlu için oy istedi.

Gülüşmelerle geçen ziyaret sosyal medya gündem oldu.

"OYUMUZ MURADIMIZA GİTSİN"

Süleyman Soylu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret ettik. Gülüştük, çünkü; Onlar oyumuza talip oldu. “Oyunuzu bize verin” dediler. Ben de “oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin” dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağolsunlar"