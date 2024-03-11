CHP'nin İstanbul anketinden çarpıcı sonuç! İlçelerde AK Parti önde, tek bir yer el değiştiriyor

11 Mart 2024 13:17 - Güncelleme : 11 Mart 2024 13:18

CHP'nin masasındaki son İstanbul anketinden şaşırtıcı sonuçlar çıktı. Anket sonucunda AK Parti'nin yönettiği 3 belediyede oranların kafa kafaya olduğu görüldü. Yine AK Partili belediyelerin birinde CHP'nin öne geçtiği belirlendi. Silivri'de ise CHP'nin rakip adayı oyunu artırdı. İYİ Partili ve DEM Partili seçmenlerin tercihi ankete iz bırakan detaylardan oldu.

Yerel seçimlere 20 gün kala seçim yarışı kıyasıya devam ediyor. Seçim sonucunun merakla beklendiği İstanbul'da yarış CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'li Murat Kurum arasında geçiyor. İstanbul'un birçok ilçesinde de yarış bıçak sırtı.

BİR İLÇE 15 YIL SONRA EL DEĞİŞTİRİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul'da yaptırdığı son ankete göre Bayrampaşa, Tuzla ve Üsküdar'da AK Parti önde çıktı. Anket sonuçlarına göre bir ilçede ise 15 yıl sonra yönetim değişebilir.

Ankette DEM Parti seçmeninin tercihi dikkat çekerken, DEM Parti ile yapılan 'kent uzlaşısı' anlaşması oy oranlarına yansıdı. İşte anketten çıkan sonuçlar...

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa'da kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuç şöyle:

(AK parti adayı) İlknur Kovaç Bayraktar yüzde 44.1

(CHP adayı) Hasan Mutlu yüzde 43.9

TUZLA

Tuzla'da kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuç:

Yüzde 44.4 Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

Yüzde 44.2 Eren Ali Bingöl (CHP adayı)

ÜSKÜDAR

Üsküdar'da yine kıran kırana bir çekişme var. İki parti arasındaki sonuç kafa kafaya.

(Mevcut belediye başkanı) Hilmi Türkmen yüzde 46.5

(CHP adayı) Sinem Dedetaş yüzde 45.7

SİLİVRİ

MHP, yönettiği Silivri'de oylarını artırmış vaziyette:

(MHP adayı) Volkan Yılmaz yüzde 46.8'den yüzde 49.4'e

(CHP adayı) Bora Balcıoğlu yüzde 42.7

SANCAKTEPE

AK Parti tarafından yönetilen Sancaktepe'de ise tablo bu kez tersine dönmüş durumda.

Alper Yeğin (CHP adayı): yüzde 48.4

Şeyma Döğücü (mevcut belediye başkanı) yüzde 47

31 Mart'ta kazanması durumunda CHP, 15 yıl sonra Sancaktepe'yi AK Parti'den almış olacak. 2019 yılındaki son yerel seçimde AK Parti yüzde 49,88 oyla birinci parti olurken, CHP 47,20 oy oranında kalmıştı.

DEM PARTİ SEÇMENİ İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYOR

İstanbul'daki seçmenler seçim konusunda adeta ikiye bölünmüş durumda. Seçmenlerin yarısına yakını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tercih ederken, diğer tarafta da tercih Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'dan yana.

İBB'yi İmamoğlu'nun yönetmesini isteyen CHP seçmeninin oranı yüzde 90'larda. İstanbul'da aday çıkaran DEM Parti'nin seçmeninin ise yüzde 82'si İmamoğlu'nu destekliyor. İYİ Parti'li seçmenlerin yüzde 20'sinin Murat Kurum'u tercih etmesi dikkat çekti.