CHP'nin kalesinde yarış bıçak sırtı! 2023 seçimlerini bilen şirket İzmir anketini açıkladı

16 Mart 2024 13:53 - Güncelleme : 16 Mart 2024 14:01

14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde en başarılı tahminlerden birini yapan Özdemir Araştırma, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi İzmir'de yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

11-13 Mart tarihleri arasında yapılan ankete 5 bin 289 kişi katıldı. Katılımcılara "Bugün seçim olsa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İZMİR'DE FARK KAPANDI

'CHP'nin kalesi' olarak bilinen İzmir'de CHP'nin adayı Cemil Tugay ile AK Parti'nin adayı Hamza Dağ arasındaki farkın kapanması dikkat çekti. Özdemir Araştırma'nın yaptığı İzmir anketine göre adayların aldıkları oy oranları şöyle sıralandı:

Cemil Tugay (CHP) - Yüzde 36,7

Hamza Dağ (AK Parti) - Yüzde 34,4

Naşit Birgüvi (Zafer Partisi) - Yüzde 9,9

Türkan Aslan (DEM Parti) - Yüzde 7,3

Ümit Özlale (İYİ Parti) - Yüzde 6,6

Cemal Arıkan (Yeniden Refah Partisi) - Yüzde 1,6

Diğer Adaylar - Yüzde 3,4

İDDİALI PAYLAŞIM

Özdemir Araştırma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2023’ü bildik, 2024’ü de bileceğiz" ifadelerine yer verildi.