CHP’nin kaygısı 'ayrı' adaylıklar! Cumhur İttifakı'ndaki birlik korkutuyor

09 Ocak 2024 07:17 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 07:17

2019 yılında düzenlene son yerel seçimlerde bazı şehirlerde MHP ile AK Parti’nin ayrı aday çıkarması sebebiyle Millet İttifakı cephesi ipi göğüsleyen taraf olmuştu. Yaklaşan 31 Mart Seçimleri öncesi tablo ana muhalefet CHP'yi kaygılandırıyor.

Nitektim bu seçimler öncesi AK Parti ve MHP, iş birliği yapacakları şehirlerin sayısını artırdı. Buna karşın Millet İttifakı ortakları ise ayrı aday çıkarma kararlılığında. Bu durumun da birçoık ilde 2019’daki seçim sonuçlarından farklı bir neticenin alınabileceği izlenimini doğuruyor.

Hem parti içindeki adaylık çekişmesi hem de eski ortaklarının kendi adaylarını çıkarma kararlılığından dolayı başta İstanbul olmak üzere, özellikle Antalya, Adana, Mersin, Kırşehir, Burdur, Hatay, Artvin ve Sinop’ta CHP’nin seçimi kaybedileceği değerlendiriliyor.

AKDENİZ VE EGE İÇİN ENDİŞE

Akdeniz ve Ege şehirlerinde oy oranı diğer bölgelere göre daha yüksek olan İyi Parti’nin kendi adayları ile seçime girecek olmasının, bu bölgelerde de CHP’nin elini zayıflatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mesela; Adana, Burdur, Antalya ve Muğla gibi şehirlerde hem CHP hem de İyi Parti’nin ayrı aday çıkaracak olması.

DENGELERİ DEĞİŞTİREN İŞ BİRLİĞİ ADIMI

AK Parti ve MHP’nin ise ortak adayla seçime gitmesi, bu şehirlerdeki belediye yönetimlerinin el değiştirmesi ihtimalini artırıyor. Yine Kırşehir’de 2019’da AK Parti ve MHP ayrı ayrı aday çıkarınca, seçimi CHP kazanmıştı. AK Parti ve MHP’nin bu şehirdeki toplam oyu yüzde 54’ü geçmesine rağmen, ayrı aday çıkarmaları sebebiyle CHP’nin adayı yüzde 44,7 ile başkan seçilmişti. Bu defa MHP Kırşehir’de aday çıkarmayacak. Böylece Cumhur İttifakı Kırşehir’de tek adayla seçime girecek, ancak CHP ve İyi Parti ayrı adaylarla yarışacak.

İYİ PARTİ ADAYLARINI BİR BİR AÇIKLIYOR

İyi Parti’nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayları belli oldu. Manisa’da Gürhan Özcan, Adana’da Ayyüce Türkeş, Antalya’da Nesrin Ünal, Kayseri’de Kâzım Yücel ve Samsun’da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi. İyi Parti ayrıca CHP’nin düzenlediği Can Atalay mitingine katılmayacak.

İNCE'DEN İZMİR İTİRAFI

31 Mart Mahallî İdareler Seçimlerinde CHP ile iş birliği yapmak istediklerini ifade eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aynı zamanda uyarıda da bulundu. İnce “Zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de aday açıklamaya başlarım” dedi. İnce “İzmir’den aday olmak istiyor” yorumlarına “Böyle bir talebim olmadı ama İzmir çantada keklik değil. İyi Parti de DEM Parti de aday çıkarıyor” cevabını verdi.