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25 Nisan 2024 23:18 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 23:19

CHP'nin 'yeni anayasa' yolu... Yücel Koç muhalefetin atacağı adımı açıkladı

Yeni anayasa konusunda ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi beklenirken Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, CHP'nin 'uzlaşmama' yoluna gideceğini açıkladı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

Yerel seçimlerin ardından gündeme gelen yeni anayasa konusunda AK Parti ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok yakın zamanda görüşme gerçekleştirmesi beklenirken  anayasa konusunda görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. 

Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, 'yeni anayasa' konusunda CHP'nin yaklaşımını değerlendirdi. Koç, 2019 mahalli seçimlerinden bu yana CHP'nin özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlerle daha ılımlı bir yol izlediğini açıkladı.

CHP'nin 'yeni anayasa' yolu... Yücel Koç muhalefetin atacağı adımı açıkladı - 1. Resim

"CHP YENİ ANAYASA KONUSUNDA UZLAŞMAYACAK"

Yeni anayasa gündemi ile ilgili olarak CHP'nin tutumunu açıklayan Koç, parti içindeki 'Kavala olayı' gibi meseleleri gündeme taşıyacaklarını ve şart olarak 'parlamenter sisteme geçiş' teklifini sunacaklarını söyledi. Koç, "Muhalefet gelirken şartlarını sunacak. Mesela 'parlamenter sisteme geçelim' diyecek. Bunun olmazsa olmaz olduğunu söyleyecek. AK Parti'nin buna 'evet' demesi mümkün değil. CHP bu konuda uzlaşmama yoluna gidecek." dedi. 

Ayrıca, Koç CHP'nin bu konularda uzlaşmaz bir tutum sergileyeceğini, yani 'uzlaşmama yoluna' gideceğini belirtti.

Kaynak: TGRT Haber
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