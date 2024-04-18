CHP'nin yeni grup başkanvekili belli oldu

18 Nisan 2024 13:35 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:11

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'dan boşalan grup başkanvekilliği koltuğuna geçen isim belli oldu.

Bugün gerçekleştirilen seçimi kazanan isim Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP'nin yeni Grup Başkanvekili seçildi. Partinin diğer grup başkanvekilleri ise İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ile Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SEÇİM SONRASI AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup başkanvekilliği seçiminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamaları şöyle:

"Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın belediye başkanı seçilmesinden sonra boşalan yer için CHP demokratik bir seçim yaşadı. İki adayımız vardı, demokratik bir yarışı teşvik ettik. Sayın Murat Emir oyların çoğunluğunu alarak grup başkanvekili seçildi. Diğer adayımız İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da bu göreve layık bir arkadaşımızdı.

Grup seçimlerinden sonra gelip seçilen arkadaşımızı tebrik ettim, diğer arkadaşımıza teşekkür ettim. Ben grup başkanvekilinden gelen, Meclis'e meftun, Meclis görevinin siyasetin ta kendisi olduğunu bilen, Meclis'in en devamlı vekillerinden birisiydim. Grubumuzun Meclis'e devamı, komisyonlardaki çalışması konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha dile getirdik. Ben milletvekilinin önemini çok iyi bilen birisiyim. Birileri parlamentoyu yıpratadursun, milletvekillerimizle birlikte siyaseti okuduğumuz bir süreci olacak grubumuzun. Geçmiş zamanlarda çeşitli tartışmalarla örselenmek istendi grubumuz ama çok önemli başarılar elde ettik.

"31 MART ZAFER DEĞİL ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV"

Elde ettiğimiz seçim sonucu bir zafer değil çok önemli bir görev. Çok büyük bir zafer için görevlendirildik. Bu görev, yapılacak ikinci yüzyılın ilk genel seçimini kazanma görevidir. Milletvekillerimizin belediye başkanı olmasından boşalan illerimize özel görevlendirmelerimiz olacak. Kilis gibi illerimizde, milletvekillerimizin olmadığı yerlerde görevlendirmelerimiz olacak. Yerel seçimlerde stratejik çalıştık. Şimdi tüm Türkiye fırsat ve risk illerinden oluşmaktadır CHP için. 1 oyla kazanılacak bir seçimin bilincindeyiz. O bir oy için gidilmedik il, ilçe bırakmadan çalışacak arkadaşlar. Grubumuza güveniyorum. Milletvekillerini severim, siyasetteki önemini bilirim. Sık sık kapalı grup toplantıları yapacağız. Önümüzdeki siyaseti birlikte okuyup, birlikte kurup hep birlikte uygulayacağız."

MURAT EMİR KİMDİR?

Murat Emir, 1969 yılında Malatya’da dünyaya gelen Murat Emir, üniversite eğitimini 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile tamamladı. 1992-1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi’nde Göz Hastalıkları alanında ihtisas yaptı.

Murat Emir, çeşitli kamu hastanelerinde göz klinik şefi olarak görev yaptıktan sonra, 2005 yılında kamu görevinden istifa etti ve 'Özel Emir Göz Hastalıkları Dal Merkezi'ni kurdu.

Doktor olarak çalışmaya devam ederken, 2008 yılında Heidelberg Üniversitesi’nde 'Lazer Fiziği' alanında yüksek lisans yaptı.

2005-2009 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2013 Yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik bölümünde 'Sağlık Hukuku' alanında yazmış olduğu tezle doktora programını bitirdi ve Bilim Doktoru unvanını aldı.