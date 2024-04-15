Cihat Yaycı, Türkiye’yi bekleyen tehlikeyi açıkladı!

15 Nisan 2024 18:33 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 18:40

Orta Doğu’da son günlerde yaşanan krizlerle 3. Dünya Savaşı endişesi arttı. İran’ın İsrail’e saldırısı özellikle sosyal medyada ‘tiyatro’ olarak nitelendiriliyor. İran-İsrail geriliminin perde arkası TGRT Haber’de masaya yatırıldı.

TGRT Haber Dış Haberler Müdürü Emre Diner ile Dünyada Bugün’e konuk olan İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İSRAİL’İN TÜRKİYE İLE FİİLEN KOMŞU OLMA ÇABASI

İsrail’in terör örgütü PKK/YPG üzerinden bölgede güç dengesi kurmaya çalıştığını söyleyen Doç. Dr. Yaycı, “Suriye’nin kuzeyinden merkeze doğru giden PKK/YPG ile Suriye’nin güneyinden yukarıya doğru çıkan İsrail kuvvetleri birleştiği zaman İsrail Türkiye ile komşu olacak. PKK/YPGİSTAN kurulmuş olacak. Bu tam bir büyük İsrail projesidir” dedi.

“İDLİP’TEN GELEBİLECEK GÖÇ DALGASI TEHLİKE ARZ EDİYOR”

Türkiye’nin önümüzdeki süreçte göç dalgasıyla karşılaşmasının büyük bir tehlikeye yol açabileceğini kaydeden Yaycı, “Irak İran’ın eliyle vaat edilmiş topraklar kapsamında parçalandı. Suriye yine İran, ABD, Rusya eliyle parçalandı. Şimdi tek Türkiye kaldı. Güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde bunu başaramadılar. Göç akınları olacak şimdi İdlib’e vursalar, Moskova’daki son konser saldırısını da düşünün. Rusya’da dahil olup hep beraber İdlib’e vursalar o zaman 1.5-2 milyonluk bir göç dalgası sınıra dayanır mı? Türkiye kabul etse ne olur, kabul etmezse ne olur? Kabul ettiği an zaten yeterince sığınmacı ile şişmiş durumda. Geldikleri yer de tam deprem bölgesinin olduğu yerler. Buradaki halk zaten perişan durumda. Deprem yaraları halen açık. Türkiye bunları kabul ederse iç karışıklık çıkmaz mı? İşte tehlike burada büyük. Türkiye’nin içerisinde gelişen son olayları da bu minvalde değerlendirmek lazım Van’da, Hakkari’de Beyoğlu’nda olan olaylar birbirinden kopuk değildir. Türkiye’nin bunun bir tiyatro olduğunu görmesi lazım.” şeklinde konuştu.